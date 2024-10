Gérald Darmanin s’oppose fermement aux hausses d’impôts du gouvernement et pourrait ne pas voter le budget

L’ancien ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, désormais député de la majorité présidentielle, a vivement critiqué le projet de budget 2025 présenté par le Premier ministre Michel Barnier. Ce dernier prévoit une augmentation d’impôts visant les grandes entreprises et les ménages les plus aisés, dans le cadre d’un effort pour redresser les finances publiques. Mais pour Darmanin, cette proposition est « inacceptable » et ne s’accompagne pas des réformes structurelles nécessaires.

Dans une déclaration jeudi matin sur franceinfo, Darmanin a exprimé son opposition ferme : « Je ne voterai pas une augmentation d’impôts », a-t-il affirmé, marquant ainsi son désaccord avec la ligne budgétaire du gouvernement Barnier. Celui qui fut également ministre des Comptes publics entre 2017 et 2020 a insisté sur l’importance d’avoir un plan clair pour l’avenir du pays, ajoutant que « des hausses d’impôts sans réformes structurelles ne sont pas la solution ».

🔴➡️ "Je ne voterai pas les augmentations d'impôts", affirme Gérald Darmanin, député Ensemble pour la République. pic.twitter.com/XQ7hnVNHgv — franceinfo (@franceinfo) October 3, 2024

Cette prise de position de Gérald Darmanin accentue les tensions au sein de la majorité, où la collaboration entre Les Républicains et la macronie semble de plus en plus fragilisée. Alors que le Premier ministre Barnier tente de convaincre son camp de la nécessité de ces mesures fiscales pour réduire le déficit, il doit faire face à une opposition croissante, même au sein de ses propres rangs.

La question de savoir si ce budget controversé pourra obtenir une majorité à l’Assemblée nationale reste en suspens, d’autant plus que l’ancien ministre de l’Intérieur semble déterminé à bloquer toute mesure fiscale qu’il juge inadaptée sans une réforme plus large du système.