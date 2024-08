Gérald Darmanin quitte le ministère de l’Intérieur après le succès des Jeux Olympiques : Un bilan sécuritaire sans précédent

Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur démissionnaire, dresse ce lundi dans le Figaro un bilan complet et positif des deux semaines de compétition des Jeux Olympiques, marquées par une forte mobilisation des forces de l’ordre et une gestion sécuritaire maîtrisée. Selon le ministre, les Jeux ont été non seulement une victoire pour les athlètes français, dont 20 % des médaillés sont des agents du ministère, mais aussi un aboutissement pour quatre ans de réformes et de modernisation de la sécurité en France.

Une stratégie sécuritaire renforcée

Dans un contexte géopolitique tendu, marqué par des menaces terroristes croissantes, Darmanin souligne l’efficacité des outils législatifs et du travail des services de renseignement, ayant permis de déjouer trois projets d’actions violentes. Plus de 700 mesures administratives ont été prises, tandis que 434 personnes ont été placées en garde à vue, principalement en Île-de-France. Le ministre souligne que cette stratégie, bien qu’intensive, respectait scrupuleusement l’État de droit et s’appuyait sur une combinaison de présence policière renforcée et d’un travail de renseignement en amont.

Un impact positif sur la délinquance

Gérald Darmanin met en avant une baisse significative de la délinquance durant les Jeux, notamment une réduction de 16 % des vols dans l’agglomération parisienne et de 48 % des vols avec violence dans les transports. Il note cependant que cette réussite pose la question de la continuité d’une telle sécurité après les Jeux, nécessitant un renforcement des effectifs policiers et une simplification de la procédure pénale pour maintenir un niveau de sécurité élevé au quotidien.

L’avenir du ministère de l’Intérieur

Alors que Darmanin s’apprête à quitter ses fonctions, il exprime sa confiance dans la poursuite des réformes et des efforts pour maintenir la sécurité en France. Il évoque notamment la nécessité de réformer la préfecture de police de Paris et d’augmenter les moyens budgétaires du ministère de l’Intérieur.

En conclusion, le ministre sortant se montre optimiste quant à l’avenir de la sécurité en France, tout en soulignant que la réussite des Jeux Olympiques est un modèle à suivre pour les futurs défis sécuritaires du pays.