Gérald Darmanin lance son mouvement « Populaires »

Le mouvement « Populaires » lancé par Gérald Darmanin se positionne comme une alternative pour redonner espoir aux classes populaires et modestes, souvent négligées par le centre politique actuel. Ce mouvement a pour ambition de replacer le travail et la justice sociale au cœur des préoccupations nationales, en mettant en avant des propositions concrètes pour valoriser les efforts des travailleurs et lutter contre les inégalités. Une des mesures phares est l’instauration d’un versement unique social, qui simplifierait le système des aides en regroupant toutes les prestations en un seul paiement mensuel, limité à 75 % du SMIC. Cela vise à garantir que l’effort de travailler soit toujours récompensé davantage que l’inactivité. Dans cette optique, la prime d’activité serait supprimée et remplacée par une baisse des charges, permettant une augmentation directe du SMIC, pour que les salariés voient réellement leurs efforts payés.

Gérald Darmanin plaide également pour la « préférence aux travailleurs », une réponse inclusive à la « préférence nationale » prônée par l’extrême droite. Ce concept met en avant le mérite de chaque individu basé sur son travail, quelle que soit son origine, et vise à rassembler autour des valeurs du travail et de la contribution à la société. Le mouvement défend aussi la création d’un « 1 % handicap », sur le modèle du « 1 % logement », afin de financer l’accompagnement des personnes en situation de handicap et de soutenir les familles confrontées à des difficultés. Cela inclut l’accompagnement scolaire des enfants handicapés, et l’aide aux parents dépendants, pour construire une société plus solidaire et juste.

Dans son programme, « Populaires » exprime clairement l’idée que la valeur du travail doit être remise au centre des politiques publiques, tout en rejetant l’augmentation des impôts, même pour les plus aisés. Selon Darmanin, les ressources des plus riches doivent être réinvesties dans la création d’emplois et non dans l’alourdissement des caisses publiques. Le mouvement propose également de lancer une grande conférence sociale, réunissant patronat et syndicats, pour réorienter le capitalisme vers un modèle où le bien-être du salarié est central. Gérald Darmanin souhaite ainsi proposer un avenir où la France populaire ne soit plus ignorée, mais au contraire écoutée et soutenue, en rompant avec les divisions et en rassemblant les citoyens autour d’un projet de justice sociale et de prospérité partagée.