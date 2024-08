Gérald Darmanin annonce la généralisation des plaintes en ligne après un test réussi

La France va généraliser la possibilité de déposer des plaintes en ligne, suite à une expérimentation réussie en Gironde, a annoncé Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur. Ce nouveau dispositif sera disponible sur tout le territoire national immédiatement après la clôture des Jeux paralympiques.

Depuis décembre dernier, les résidents de Gironde ont eu la possibilité de tester ce système, qui permet de déposer des plaintes pour des atteintes aux biens, telles que des vols de véhicules ou de biens, sans nécessiter une visite physique au commissariat ou à la gendarmerie. Cette procédure a été particulièrement appréciée pour sa simplicité et son efficacité, permettant aux utilisateurs de remplir un formulaire en ligne et de recevoir un accusé de réception en attendant la confirmation officielle.

Les résultats de cette phase test sont très positifs : sur plus de 24 000 plaintes déposées en ligne, 65 % ont été traitées en moins d’une semaine, et 89 % des usagers ont qualifié l’expérience de positive. Cela représente 20 % du total des plaintes déposées dans la région. Cette méthode a également permis une augmentation de 9 % du nombre total de plaintes déposées, indiquant une possible augmentation de la délinquance de 4 %, bien que les liens de causalité restent à étudier plus en détail.

Le ministre Darmanin a souligné que cette initiative vise à simplifier l’accès aux services publics tout en optimisant les ressources des forces de l’ordre. Les plaintes qui ne répondent pas aux critères nécessiteront toujours une visite en personne, garantissant ainsi que les cas les plus graves reçoivent l’attention nécessaire.

En outre, une version anglaise du service sera également mise en place pour faciliter l’utilisation par les touristes. Ce projet fait partie d’une vision plus large visant à digitaliser et rationaliser les services publics, avec des perspectives d’étendre les plaintes en ligne à d’autres types de délits à l’avenir.

Le déploiement national de cette téléprocédure après les Jeux paralympiques sera surveillé de près pour évaluer son impact à plus grande échelle et ajuster le dispositif si nécessaire. Les retours continus des usagers et des forces de l’ordre seront essentiels pour peaufiner ce service public innovant.