Gerald Darmanin annonce la dissolution du GUD

Ce matin sur BFMTV, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a fait une déclaration fracassante en annonçant son intention de proposer la dissolution du GUD (Groupe union défense), une organisation d’extrême droite. Cette décision fait suite à une série d’événements controversés impliquant des membres présumés du GUD, notamment une récente agression homophobe à Paris.

Lors de l’interview, le ministre a décrit le GUD comme un “groupe d’ultradroite très proche de nombreux cadres du Rassemblement national”, et a mis en lumière des accusations de suprématie blanche et de propos antisémites graves émanant de cette organisation.

“Je vais très prochainement proposer au président de la République la dissolution du GUD”, a affirmé Gérald Darmanin, soulignant l’importance de cette mesure après neuf mois de travail sur le dossier. Cette initiative intervient dans un contexte électoral tendu à l’approche des législatives.

Fondé dans les années 70 et réactivé en 2022, le GUD est connu pour ses positions extrémistes et ses liens présumés avec des mouvements paramilitaires. Les récentes révélations sur les liens entre membres du GUD et des revendications paramilitaires ont exacerbé les préoccupations sécuritaires entourant cette organisation.

La proposition de dissolution du GUD par Gérald Darmanin marque un pas décisif dans la lutte contre l’extrémisme en France, visant à renforcer la sécurité et à promouvoir les valeurs de démocratie et de tolérance dans le pays.