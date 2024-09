« Gare à l’asphyxie financière des régions » : Delga interpelle Barnier sur le budget 2025

À quelques jours du Congrès des Régions, qui se tiendra les 25 et 26 septembre à Strasbourg, Carole Delga, présidente de l’association des Régions de France et du conseil régional d’Occitanie, lance un avertissement clair au nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Dans un entretien accordé à La Tribune Dimanche, elle exprime ses préoccupations concernant le budget 2025 et la baisse des financements pour la transition écologique et les politiques de mobilité, qui pourraient, selon elle, « asphyxier financièrement » les régions.

« Nous sommes prêts à être des partenaires efficaces »

Carole Delga insiste sur la nécessité d’un partenariat constructif avec l’État pour répondre aux attentes des citoyens, exprimées avec force lors des dernières élections législatives. Pour elle, l’urgence est de rétablir une juste rémunération des emplois, de renforcer les services publics, et de favoriser une croissance fondée sur la transition écologique. Elle souligne que la disparition progressive des services publics dans les banlieues, les zones rurales et les montagnes alimente le sentiment de déclassement, propice au vote populiste.

Interrogée sur la réduction du Fonds vert, un dispositif clé pour financer la transition écologique, Delga n’hésite pas à qualifier cette coupe de « funeste ». En Occitanie, elle déplore déjà la perte de 200 millions d’euros de dotations de l’État, un montant qui, selon elle, aurait dû être investi dans des projets de mobilité décarbonée et d’énergies renouvelables. Pour la présidente, ces réductions budgétaires menacent l’avenir économique et écologique des territoires, alors que les régions jouent un rôle central dans la création d’emplois locaux.

« L’asphyxie financière est une réelle menace »

Carole Delga réfute également l’idée selon laquelle les collectivités contribueraient au déficit public. Elle rappelle que les budgets régionaux sont votés à l’équilibre, contrairement à celui de l’État, qui accuse un déficit abyssal. « Nous avons même dégagé un solde positif de 2 milliards d’euros entre 2019 et 2023 », ajoute-t-elle. Elle alerte toutefois sur le fait que, face à la hausse des coûts et à la baisse des dotations, les régions pourraient rapidement faire face à une « asphyxie financière ».

Delga plaide enfin pour un « New Deal ferroviaire » en France, soulignant que les régions n’ont reçu aucune compensation financière de l’État, contrairement aux communes et départements, malgré l’augmentation des coûts de transport. Elle appelle à une réunion de concertation pour discuter du financement des transports publics, notamment des projets de « RER métropolitains » annoncés par Emmanuel Macron, qui n’ont pour l’instant reçu aucun soutien financier concret.

Alors que les régions sont en première ligne pour faire face aux défis économiques, sociaux et environnementaux, Carole Delga enjoint Michel Barnier à repenser le modèle de financement public, pour que la transition écologique ne soit pas synonyme d’asphyxie financière des territoires.