Gallimard rachète Christian Bourgois, l’éditeur de Tolkien et Rushdie, renforçant son empreinte dans la littérature étrangère

La maison d’édition Gallimard, via son groupe Madrigall, a annoncé le rachat de Christian Bourgois Éditeur, spécialisé dans la littérature étrangère. Ce rachat marque une nouvelle étape pour Gallimard, qui renforce ainsi sa position dans le paysage éditorial français.

Fondée en 1966, Christian Bourgois Éditeur a publié des œuvres de renom, dont celles de J.R.R. Tolkien et Salman Rushdie, et compte parmi ses auteurs des prix Nobel comme Toni Morrison et Peter Handke. Cette acquisition permet à Gallimard de s’approprier un catalogue prestigieux, notamment connu pour sa diversité culturelle.

Antoine Gallimard, président du groupe, s’est dit honoré de poursuivre l’héritage de Christian Bourgois, tout en soulignant l’importance de la diffusion des « littératures autres » qui ont toujours caractérisé la maison. La direction littéraire de Christian Bourgois continuera d’être assurée par Jean Mattern.

Alice Leroy