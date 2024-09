Gaël Faye et Emma Becker en lice pour le prix Femina 2024

Les romans Jacaranda de Gaël Faye et Le Mal joli d’Emma Becker figurent dans la première sélection du prix Femina 2024, dévoilée le 10 septembre. Cette prestigieuse récompense, qui célèbre cette année ses 120 ans, a retenu 15 romans français et 16 œuvres étrangères pour cette première étape. Le jury exclusivement féminin, présidé par Nathalie Azoulai, dévoilera le 5 novembre les lauréats dans les catégories roman français, roman étranger et essai.

Du côté des romans français, la liste met en avant des auteurs de renom comme Miguel Bonnefoy avec Le Rêve du jaguar et Grégoire Bouillier avec Le Syndrome de l’Orangerie, aux côtés de nouvelles voix telles que Shane Haddad avec Aimez Gil. Voici la liste complète des romans français sélectionnés :

Hotel Roma de Pierre Adrian

Le Mal joli d’Emma Becker

Un autre m’attend ailleurs de Christophe Bigot

Le Rêve du jaguar de Miguel Bonnefoy

Le Syndrome de l’Orangerie de Grégoire Bouillier

Le Pays de nulle part de Doan Bui

La Barque de Masao d’Antoine Choplin

Ann d’Angleterre de Julia Deck

Jacaranda de Gaël Faye

Archipels d’Hélène Gaudy

Aimez Gil de Shane Haddad

La Vie meilleure d’Étienne Kern

Berlin pour elles de Benjamin de Laforcade

La Couronne du serpent de Guillaume Perilhou

Ilaria ou la conquête de la désobéissance de Gabriella Zalapi

Quant aux romans étrangers, la sélection inclut notamment Au soir d’Alexandrie de l’Égyptien Alaa el Aswany, Question 7 de l’Australien Richard Flanagan, et Un jour d’avril de l’Américain Michael Cunningham.

Une seconde sélection sera annoncée le 1er octobre, avant la révélation finale du prix. Parallèlement, le prix Femina des lycéens sera décerné le 28 novembre à Caen, témoignant d’un fort lien avec les jeunes lecteurs.

Alice Leroy