Gabriel Attal suggère un « pacte d’action » aux partis de l’Assemblée, excluant RN et LFI

Deux jours après la fin des Jeux Olympiques, la trêve politique semble révolue. Gabriel Attal, Premier ministre démissionnaire et leader des députés Renaissance, a adressé une lettre à l’ensemble des chefs de partis politiques de l’Assemblée nationale, à l’exception notable du Rassemblement national (RN) et de La France insoumise (LFI). Dans ce courrier, il appelle à une coalition parlementaire pour « trouver une nouvelle voie à l’Assemblée nationale, par le dialogue et le dépassement des clivages habituels. »

La lettre, cosignée par Stéphane Séjourné, secrétaire général du parti Renaissance, a été envoyée aux présidents des groupes parlementaires, notamment Laurent Wauquiez (Droite Républicaine), André Chassaigne (Gauche Démocrate et Républicaine), Cyrielle Chatelain (groupe Écologiste et Social), Stéphane Lenormand (groupe Liot) et Boris Vallaud (groupe Socialistes et apparentés). Gabriel Attal y exhorte ses interlocuteurs à « revenir à l’essentiel : le quotidien des Français, les urgences du pays et la préparation de l’avenir. »

Pour cela, le camp présidentiel propose de se concentrer sur six ou sept grands chantiers prioritaires. Parmi eux, la remise en ordre des comptes publics, le renforcement de la souveraineté économique, la défense des valeurs républicaines et la laïcité, ainsi que le renouveau des institutions. Le pouvoir d’achat, le logement, le travail, l’environnement, la sécurité, et les services publics, avec un accent particulier sur l’éducation et la santé, figurent également dans ces priorités.

« Je me tiens, avec l’ensemble de mon groupe, à votre disposition pour échanger sur ces priorités », conclut Gabriel Attal dans sa lettre. Bien qu’il admette que parvenir à un consensus sur tous les sujets sera difficile, il appelle à « surmonter » les divergences pour avancer ensemble.

Alice Leroy