Gabriel Attal s’impose en tête du classement politique, devançant Édouard Philippe

Gabriel Attal, Premier ministre sortant, a dépassé son prédécesseur Édouard Philippe dans le dernier baromètre Vérian-Epoka pour Le Figaro Magazine. Cette récente montée survient dans un contexte politique encore turbulent suite à la dissolution du 9 juin.

Anciennement inébranlable depuis son départ de Matignon, Édouard Philippe a vu sa place de leader du classement être contestée successivement par Marine Le Pen et Jordan Bardella, et il doit maintenant céder le sommet à Gabriel Attal. Ce dernier, qui occupe encore désormais le poste de président des députés macronistes, bénéficie d’un large soutien à travers le spectre politique : 63 % des sympathisants du centre, 61 % de ceux de droite, 44 % à gauche, et même 36 % chez les extrémistes de droite apprécient sa direction.

Ces chiffres montrent une structure de soutien similaire à celle de son prédécesseur, avec seulement trois points les séparant. La conquête de cette première place est un pas décisif pour Gabriel Attal, récemment nommé chef des députés Renaissance à l’Assemblée nationale. Son objectif est désormais de prendre la tête du parti cet automne, une étape cruciale en vue d’une future candidature présidentielle, suer les pas d’Édouard Philippe nouvellement annoncé candidat.