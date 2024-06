Gabriel Attal dénonce des programmes “infaisables” à droite comme à gauche

Le premier ministre était aujourd’hui l’invité de la matinale RTL dans laquelle il a fortement dénoncé les listes à gauche et à droite. Selon lui, les propositions du RN comme du Nouveau Front Populaire seraient toutes deux “catastrophiques économiquement”. “Un chanson économique qui entraînerait une saignée pour nos travailleurs” a-t-il martelé. Il a particulièrement critiqué la volonté des deux partis d’abroger la réforme des retraite, assurant que “ce sont les premiers politiciens à trahir leurs électeurs avant même d’être élus. Ils veulent tout supprimer, c’est infaisable.”

Jordan Bardella revient sur la promesse du RN d’abroger la réforme des retraites s’il parvient au pouvoir : "Les premiers politiciens à trahir leurs électeurs avant même d'être élus"@GabrielAttal dans #RTLMatin avec @amandine_begot pic.twitter.com/wzo1001Mcv — RTL France (@RTLFrance) June 17, 2024

Gabriel Attal a assuré vouloir “un chemin positif pour le pays”. “Nous avons baissé les impôts, supprimé la redevance télé, nous prévoyons de baisser la facture d’électricité pour l’hiver prochain”. Il ajoute : “on ne promet pas monts et merveilles comme les extrêmes, mais quand on promet quelque chose, on le fait”.

Revenant sur les propos de Kylian Mbappé qui avait appelé hier à “ne pas voter pour les extrêmes”, il a estimé qu’il était “dans son rôle” : “ce sont les jeunes qui parlent aux jeunes”. au même moment, Sébastien Chenu, vice-président du RN, invité au micro de France Inter, demandait au footballeur “un peu de retenue”: “Je n’attends pas de lui qu’il fasse la leçon politique. Je n’attends pas que des gens que j’estime être assez déconnectés de la réalité, fassent la leçon aux Français”.

"Quand on a la chance, l'honneur, de porter le maillot de l'équipe de France, on a un peu de retenue." @sebchenu réagit aux prises de parole de Marcus Thuram et Kylian Mbappé. "Je n'attends pas que des gens fassent la leçon aux Français", tance-t-il. #le710inter pic.twitter.com/QluUNvavN6 — France Inter (@franceinter) June 17, 2024

Marie-E Desmaisons