Gabriel Attal appelle les Français à le « choisir » comme Premier ministre et à lutter contre l’antisémitisme

Lors d’une conférence de presse, le Premier ministre Gabriel Attal a déclaré que les responsables politiques doivent mettre en place des mesures pour contrer l’antisémitisme. Il a également présenté le programme de la majorité pour les élections législatives du 30 juin, en appelant les Français à le choisir comme Premier ministre dès le premier tour.

Attal a souligné l’importance de cette élection, affirmant que c’est la première fois depuis plus de 25 ans que les Français ont l’occasion de choisir directement leur Premier ministre. « Il y aura un avant et un après cette élection dans la pratique du pouvoir et l’équilibre des institutions », a-t-il déclaré. Nommé Premier ministre le 9 janvier par le président Emmanuel Macron, il espère obtenir la confiance des électeurs pour continuer son mandat.

Dans le même discours, Attal a exhorté les responsables politiques à prendre position contre l’antisémitisme et à ne pas le banaliser, en visant particulièrement Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Il a critiqué Mélenchon pour avoir minimisé la prévalence de l’antisémitisme en France, soulignant que de tels discours contribuent à la banalisation de la haine dans le débat public.

Cette déclaration intervient alors que la Commission européenne a mis en garde la France contre ses déficits publics excessifs, soulignant l’importance de la prudence économique à l’heure où certains partis, notamment à gauche et à l’extrême droite, sont accusés de faire des promesses trop coûteuses.

Les auditions des principaux partis politiques devant les organisations patronales, prévues pour le jeudi 20 juin, se dérouleront dans ce contexte de finances publiques fragiles. Attal espère que son appel à la responsabilité et à la vigilance contre l’antisémitisme trouvera un écho favorable parmi les électeurs, renforçant ainsi sa position et celle de la majorité présidentielle pour les prochaines élections.