Fumigènes, chants et accueil phénoménal à Marseille pour Adrien Rabiot

Si la France n’est pas vraiment un pays de sport, Marseille reste LA terre de football. Et même si c’est un ex-Parisien qui rejoint leurs rangs, les supporters olympiens savent faire honneur aux grands joueurs. Fumigènes et chants en l’honneur d’Adrien Rabiot à son arrivée à Marignane, ce lundi soir, devant une centaine de supporters surexcités.

Qu’il est loin le temps où, en 2016, Adrien Rabiot certifiait qu’il lui était « impossible » de signer à l’Olympique de Marseille. Plus qu’à passer la visite médicale, mardi, et il sera officiellement marseillais.

L’OM se dote là d’un milieu de terrain international et passe un nouveau cap. Son effectif s’enrichit année après année depuis 2021, si l’on met de côté le couac de la saison 2023-2024.

⚽Adrien Rabiot est arrivé à Marseille, accueilli par une centaine de supporters de l'OM pic.twitter.com/kwzShZ7HaH — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 16, 2024

Attendu à 19h30 à l’aéroport de Marignane, Adrien Rabiot a été reçu par Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif de club phocéen, et une centaine de supporters déchaînés.

Des fumigènes, un « Aux Armes » repris en choeur et suivi par le joueur , des photos, quelques insultes envers le Paris-SG (c’est le folklore, ne vous formalisez pas) et un rendez-vous donné très vite sur les terrains d’entraînement.

« Je ne m’attendais pas à ça, je vois que tous les gens sont là, ils sont contents, ça me fait chaud au coeur, ça donne envie de jouer et gagner », a glissé le joueur aux nombreux micros et smartphones pointés devant lui.

Adrien Rabiot n’a plus rejoué depuis la fin du parcours de l’équipe de France à l’Euro mais il a suivi une préparation athlétique de premier plan au mois d’août. Son jeu, entre aisance technique et grandes qualités tactiques, devrait lui permettre d’être rapidement apte à prendre des minutes dans l’équipe de Roberto De Zerbi. Le classique OM-PSG devrait se tenir le dimanche 27 octobre, une date déjà dans le viseur.

Si la signature de ce joueur de top niveau interroge pas mal de supporters, notamment sur le plan financier, après les investissements colossaux réalisés par le club depuis l’été 2021, l’OM suit son ascension.

💬"Je ne m'attendais pas à ça (…) ça donne envie de jouer et gagner"



⚽Les premiers mots d'Adrien Rabiot lors de son arrivée à Marseille avant de signer son contrat à l'OM pic.twitter.com/tkztnPbT0F — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) September 16, 2024

Rapatrier un titulaire des Bleus de Didier Deschamps en Ligue 1 n’est pas donné à toutes les équipes. Tout un symbole. Jusqu’à l’été 2021, justement, jamais les supporters n’auraient pu oser rêver voir évoluer un milieu de terrain titulaire des Bleus dans leur onze. Ni comptabiliser une telle masse salariale.

Avec des droits TV divisés par trois cette saison pour le club, aucun match de Coupe d’Europe et un déficit structurel année après année (malgré un budget qui a plus que doublé depuis 2021), Marseille est un OVNI actuellement sur la planète football. Certes, le club a enfin réussi à vendre certains joueurs, chose qu’il n’arrivait pas à faire, mais les finances d’une telle entreprise ne se calcule pas sur 3 ou 6 mois. La suite interroge.

Peu importe, le retour dans l’hexagone d’Adrien Rabiot ne peut que faire du bien à notre maussade Ligue 1. Alors merci l’OM et Mehdi Benatia !

