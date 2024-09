Fréjus : Un chauffard alcoolisé et drogué tente de percuter un policier

Un homme de 39 ans a été placé en garde à vue à Fréjus (Var) après avoir tenté de renverser un policier dans la nuit du vendredi 27 au samedi 28 septembre 2024. Les forces de l’ordre intervenaient sur un accident mineur lorsqu’elles ont demandé au conducteur de ralentir, mais ce dernier a délibérément accéléré, forçant l’agent à s’écarter de justesse pour éviter d’être percuté.

Fuite à pied et interpellation

Après cette première tentative, le chauffard a fait demi-tour et a à nouveau tenté de foncer sur le policier, qui a cette fois évité l’impact en sautant sur le trottoir. Le conducteur a ensuite abandonné son véhicule sur le parking d’un fast-food avant de prendre la fuite à pied. Il a rapidement été rattrapé et interpellé par des policiers municipaux à proximité des lieux.

Alcool, cannabis et permis invalide

Lors de son arrestation, l’homme a été soumis à des tests révélant une consommation d’alcool et de cannabis. De plus, il circulait sans permis valide, celui-ci lui ayant été retiré précédemment.Le suspect a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour « tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique » par le parquet de Draguignan.

Ce nouvel incident illustre la recrudescence des refus d’obtempérer en France, souvent associés à des conduites sous l’emprise de substances dangereuses.