« Freedom » de Beyoncé : l’hymne de campagne de Kamala Harris

Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis et candidate démocrate à la présidence, a choisi de marquer sa campagne avec un hymne fort et symbolique : Freedom de Beyoncé. Ce titre, sorti en 2016 et extrait de l’album Lemonade, porte un message puissant de lutte contre les discriminations, dédié particulièrement aux femmes noires. En l’adoptant pour sa campagne, Harris envoie un signal clair sur ses intentions et ses engagements.

Depuis juillet, Freedom accompagne les moments clés de la campagne de Kamala Harris. Le morceau a été utilisé pour la première fois lors de sa sortie de scène après son discours au siège de sa campagne dans le Delaware. La chanson a également servi de bande sonore pour son premier clip de campagne, dévoilé à la fin du mois de juillet. Lors de la première soirée de la convention démocrate à Chicago, une version a cappella de Freedom a résonné, renforçant encore son impact.

Freedom n’est pas un choix anodin. La chanson, en collaboration avec le rappeur Kendrick Lamar, est profondément politisée. Beyoncé l’a créée pour exprimer la lutte pour la liberté et la justice des femmes noires face aux discriminations. À travers des paroles puissantes telles que « Liberté ! Liberté ! Je ne peux plus bouger. Liberté, libère-moi ! », l’artiste appelle à l’émancipation et à la résistance.

Le choix de Freedom par Kamala Harris s’inscrit également dans un contexte historique de protestation. En 2020, le titre avait déjà été adopté comme hymne lors des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd. Son utilisation par Harris a entraîné une augmentation de +1 300 % des écoutes de la chanson sur les plateformes de streaming aux États-Unis.

L’impact de ce titre se reflète aussi dans son clip, où Beyoncé rend hommage à des victimes de violences policières en invitant les mères de Trayvon Martin, Michael Brown et Eric Garner. Freedom puise également dans la culture afro-américaine en samplant des chants interprétés par des prisonniers du Mississippi et par le révérend R.C. Crenshaw en 1959.

La campagne de Kamala Harris, marquée par la puissance de Freedom, se positionne ainsi sous le signe de la justice, de l’égalité, et de la liberté. En associant son image à cette chanson, Harris renforce son message politique tout en mobilisant un électorat sensibilisé aux questions de justice raciale et sociale.