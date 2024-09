Frédéric Taddeï en difficulté financière : « Je suis sur la paille »

Visage emblématique du petit écran, Frédéric Taddeï, 63 ans, est bien connu pour avoir animé des émissions cultes comme Ce soir (ou jamais !), qui a marqué la télévision française entre 2006 et 2016. Pourtant, malgré une carrière médiatique prolifique et des salaires mirobolants, l’animateur se retrouve aujourd’hui dans une situation financière difficile. Invité il y a quelques jours, dans l’émission Chez Jordan diffusée sur C8, il a évoqué ses revenus passés et ses difficultés actuelles à gérer son budget.

Lors de cet entretien, Frédéric Taddeï n’a pas caché avoir touché des sommes conséquentes au sommet de sa carrière. « À un moment, c’était énorme », a-t-il confié à Jordan De Luxe, l’animateur de l’émission. À l’époque, entre ses activités à la télévision, à la radio sur Europe 1, et dans la presse écrite, notamment pour Le Figaro Magazine et GQ, il percevait un salaire mensuel situé entre 30 000 et 50 000 euros. Un montant qui, selon lui, semblait énorme à l’époque, mais qui restait modeste comparé à d’autres figures du PAF, comme Laurent Ruquier.

Malgré ces revenus, Taddeï a admis avoir tout dépensé sans épargner. « On voyage beaucoup, on achète des tableaux, tout ce qu’on a envie d’acheter », a-t-il expliqué. Cette habitude de « tout claquer » sans mettre de côté s’est vite retournée contre lui. Aujourd’hui, il se dit « sur la paille », admettant n’avoir aucune réserve financière. Loin d’être sans travail, il continue de présenter l’émission C’est arrivé demain sur Europe 1, mais ses difficultés financières sont bien réelles.

Cette situation, Taddeï l’attribue à une absence de culture de l’épargne, ancrée dans son éducation. « Dans ma famille, on ne sait pas économiser. Mon père était banquier, et pourtant, il était toujours sur la paille », a-t-il ajouté avec une pointe d’ironie.

Frédéric Taddeï incarne ainsi un paradoxe : malgré une carrière couronnée de succès, il se retrouve confronté à des difficultés financières en raison de dépenses excessives. Il illustre parfaitement que des revenus élevés ne garantissent pas une sécurité financière à long terme si la gestion des finances personnelles n’est pas rigoureuse.