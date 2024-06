François Ruffin : Une campagne festive pour contrer le Rassemblement National

Dans la première circonscription de la Somme, François Ruffin, député sortant et candidat à sa réélection, a adopté une approche de campagne peu conventionnelle face à un adversaire de taille : le Rassemblement National (RN), qui avait recueilli plus de 40 % des voix aux dernières élections européennes. Misant sur la proximité et la convivialité, Ruffin, affilié à La France insoumise (LFI), mène une campagne en rupture avec les cadres politiques traditionnels.

À Abbeville, Ruffin a choisi de s’adresser directement aux habitants en bas des immeubles, créant des moments de rencontre improvisés. Micro en main, il harangue les résidents depuis leurs balcons, les incitant à le soutenir à nouveau à l’Assemblée nationale. Une tente, des enceintes diffusant de la musique entraînante, et des échanges directs avec les habitants sont les éléments clés de ces rencontres. Ruffin va jusqu’à jouer au baby-foot dans un café local, se mêlant aux habitants pour renforcer le lien de proximité.

L’objectif de cette campagne festive est de parler politique dans une ambiance décontractée, attirant ainsi un public souvent déçu par les politiciens et habituellement abstentionniste. « Ça faisait dix ans que je ne votais pas parce que j’étais écoeurée », confie une passante, convaincue par son échange avec Ruffin. Ce type de retour positif est crucial pour le député sortant, espérant mobiliser ces voix pour le scrutin à venir.

Cependant, rien n’est acquis pour Ruffin. Le RN, fort de ses 43 % des voix aux européennes, reste un adversaire redoutable. Face à des électeurs partagés entre les idées de Le Pen et celles de Ruffin, le député est bien conscient des enjeux locaux. « La ligne portée par la gauche au niveau national n’est pas forcément très audible ici, où il faut parler de salaire, du frigidaire, des découverts, » reconnaît-il.

En campagne à Flixecourt, une ville de 3 200 habitants durement touchée par la désindustrialisation, Ruffin arpente les rues, héritage d’une époque où les usines textiles employaient des milliers de salariés. Cette localité, ayant voté à 57 % pour Jordan Bardella du RN, représente un défi supplémentaire pour le député sortant. Malgré tout, Ruffin reste déterminé, comptant sur son engagement pour défendre les salaires, la retraite et le pouvoir d’achat des habitants de la Somme.

François Ruffin mène une campagne de terrain résolument différente, axée sur la proximité et la convivialité, pour tenter d’inverser les résultats des européennes dans une circonscription où le RN a pris une place significative. Le succès de cette approche sera déterminant pour son avenir politique dans la Somme.