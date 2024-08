François Ruffin marque sa rentrée politique sous la bannière « Gagner ! »

Le député de la Somme, François Ruffin, se prépare à faire sa rentrée politique lors d’un meeting organisé sous la bannière de son microparti, Picardie debout !, le 31 août à Flixecourt. Ce rendez-vous, intitulé « Gagner ! », marque son éloignement de La France insoumise (LFI) et de ses méthodes, alors que le paysage politique est marqué par les suites de la dissolution de l’Assemblée nationale.

François Ruffin, ancien journaliste et figure emblématique de la gauche sociale, a pris ses distances avec LFI ces dernières années, invoquant des désaccords profonds avec Jean-Luc Mélenchon, notamment sur la stratégie politique et la manière de mener les batailles idéologiques. Ce meeting, organisé en dehors des traditionnelles universités d’été des partis politiques, illustre son indépendance et sa volonté de se forger une stature nationale tout en restant fidèle à ses racines locales et à ses combats pour la justice sociale.

Cette rentrée intervient dans un contexte politique incertain, alors que les partis de gauche tentent de s’unir sous la bannière du Nouveau Front Populaire (NFP), dont François Ruffin ne fait plus officiellement partie. Le député, qui a annoncé ne plus siéger dans le groupe LFI à l’Assemblée en raison de désaccords persistants sur la stratégie de « bruit et de fureur » prônée par Mélenchon, semble déterminé à tracer une voie distincte, tout en continuant à se battre pour les causes sociales qui lui sont chères.

Alice Leroy