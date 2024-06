Francois Ruffin et Olivier Faure soutiennent Alexis Corbierre

Le premier meeting du Nouveau Front populaire, tenu ce lundi 17 juin à Montreuil, a mis en lumière les divisions internes de la coalition, particulièrement autour de la non-réinvestiture d’Alexis Corbière, figure historique de La France Insoumise (LFI). En dépit des tensions, plusieurs personnalités de gauche ont exprimé leur soutien indéfectible à l’égard de Corbière, soulignant son importance pour le mouvement.

François Ruffin prend position

Lors de son intervention sur scène, François Ruffin, candidat du Nouveau Front populaire dans la Somme, n’a pas hésité à exprimer son appui à Alexis Corbière. « Puisque nous sommes à Montreuil et qu’ici ce que vous appelez une élection c’est en fait une primaire de la gauche, je veux dire mon plein soutien à mon camarade et ami Alexis Corbière », a-t-il déclaré. Ruffin, figure emblématique de l’union de la gauche, a ainsi choisi de mettre en avant l’importance de conserver des leaders expérimentés et respectés au sein du mouvement.

Le soutien d’Olivier Faure

Le lendemain, Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste, a également apporté son soutien à Alexis Corbière et Raquel Garrido, autre cadre historique non réinvestie par LFI. Invité sur BFMTV, Faure a souligné l’efficacité des deux parlementaires et la nécessité de conserver toutes les voix fortes au sein de la gauche. « Ils ont été des parlementaires particulièrement efficaces, qui sont de voix fortes au sein de la gauche. Nous avons besoin de toutes ces voix car aucun ne sera de trop dans une situation où nous avons à faire front à l’extrême droite », a-t-il affirmé.

Une division visible sur scène

Les dissensions étaient visibles lors de la traditionnelle photo de famille à la fin du meeting. Alors qu’Alexis Corbière et Raquel Garrido montaient sur scène pour prendre place sur le cliché, Rima Hassan et Mathilde Panot, présidente sortante du groupe LFI à l’Assemblée nationale, ont fait le chemin inverse et quitté l’estrade. Cet incident symbolise les fractures internes au sein de LFI et du Nouveau Front populaire, malgré les efforts affichés pour présenter un front uni.

La justification des soutiens

Pour François Ruffin et Olivier Faure, le soutien à Alexis Corbière ne se limite pas à des considérations personnelles mais repose sur une vision stratégique pour la gauche. La non-réinvestiture de Corbière et d’autres figures historiques est perçue comme une « purge » qui affaiblit la cohésion et l’efficacité du mouvement. En soutenant Corbière, ils défendent l’idée d’une gauche inclusive et plurielle, capable de faire face à la montée de l’extrême droite.

En conclusion, le premier meeting du Nouveau Front populaire a révélé les tensions internes mais aussi la solidarité de certains de ses membres envers Alexis Corbière. Les prochaines semaines seront déterminantes pour la coalition, qui devra trouver un équilibre entre renouvellement et continuité pour aborder les élections législatives avec sérénité et unité.