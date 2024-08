François Ruffin dénonce l’« hubris » de Macron et appelle à un changement politique

Dans une interview accordée à Libération, le député François Ruffin, précédemment affilié à La France Insoumise et désormais aligné avec le groupe écologiste à l’Assemblée nationale, a vivement critiqué le président Emmanuel Macron. François Ruffin accuse Macron de continuer à nier les réalités politiques comme s’il n’avait pas subi de défaite électorale, affirmant que Macron se comporte comme s’il contrôlait encore le gouvernement sans opposition. Ruffin a qualifié Macron de « minable Machiavel » et l’a comparé au « roi-soleil », l’accusant d’incarner une règle autocratique.

La critique de Ruffin s’étend à la gestion par Macron de diverses crises, y compris les manifestations des Gilets Jaunes et la pandémie de COVID-19, qu’il prétend avoir été gérées par la force policière plutôt que par des solutions politiques. De plus, Ruffin soutient que l’approche de Macron en matière de gouvernance, en particulier sa mise en œuvre autoritaire de l’augmentation de l’âge de la retraite à 64 ans, va à l’encontre des souhaits de la majorité de la population française et de l’unité des syndicats.

Face à la montée du soutien au Rassemblement National (RN), Ruffin met en garde contre le fait que l’échec de la présidence Macron à répondre aux besoins démocratiques pourrait pousser davantage d’électeurs vers des options extrémistes. Il suggère que la préférence de la faction libérale pour l’extrême droite plutôt que pour la gauche pourrait poser des risques significatifs pour la démocratie.

En tant que potentiel candidat présidentiel pour 2027, Ruffin souligne la nécessité d’un changement politique et accuse Macron d’exacerber l’instabilité sociétale et les inégalités. Il insiste sur le fait que la dynamique politique actuelle ne reflète pas seulement les attributs personnels de Macron mais signale également des problèmes systémiques plus profonds au sein de la classe dirigeante libérale.

Les commentaires de Ruffin surviennent après sa réélection réussie lors des élections législatives, malgré son départ de La France Insoumise. Il prévoit de continuer ses activités politiques de manière indépendante, plaidant pour plus d’unité à gauche et une plus grande attention aux problèmes sociétaux. Alors qu’il se prépare pour son retour politique lors d’un événement à Flixecourt, Ruffin reste engagé envers une vision de stabilité et de protection, contrastant avec ce qu’il perçoit comme l’instabilité propagée par l’administration de Macron.

En somme, la critique de François Ruffin envers Emmanuel Macron est un appel à aborder ce qu’il considère comme un moment critique de la politique française, où les principes démocratiques et la stabilité sociale sont en jeu.