François Ruffin critique l’idée d’un « gouvernement technique » et appelle à donner sa chance au NFP

François Ruffin, député de la Somme, a vivement critiqué l’idée d’un « gouvernement technique » lors de son intervention sur France Bleu ce vendredi. Pour lui, cette notion « n’existe pas », soulignant qu’un tel gouvernement ne serait qu’une « hachette pour faire des coupes, des coupes partout », une politique qu’il estime responsable de la montée du Rassemblement national. Il s’oppose fermement à la poursuite de ce type de gouvernance, qu’il considère inefficace et nuisible pour le pays.

Ruffin a également appelé Emmanuel Macron à sortir de l’impasse politique en donnant une chance au programme du Nouveau Front Populaire (NFP), dirigé par Lucie Castets. Selon lui, « la censure peut s’exercer à l’égard du gouvernement de Lucie Castets, mais c’est à l’Assemblée de censurer ». Il a critiqué le président pour avoir créé une situation de crise en dissolvant l’Assemblée nationale, tout en prônant aujourd’hui la stabilité.

Le député a insisté sur l’importance du projet porté par la gauche, affirmant que « nous nous battons pour ceux qui tiennent ce pays debout ». Il a défendu l’idée que c’est au NFP, arrivé en tête des élections législatives, de prendre les rênes du gouvernement. Selon Ruffin, il est temps de se concentrer sur des mesures concrètes qui peuvent rassembler une majorité au sein de l’Assemblée nationale.

Enfin, Ruffin a évoqué sa rentrée politique à Flixecourt, un choix symbolique pour souligner la nécessité de reconquérir les territoires ruraux, où le Rassemblement national s’impose de plus en plus. Il a critiqué la gauche pour avoir négligé ces régions et plaidé pour un discours national capable de toucher l’ensemble du pays.

Alice Leroy