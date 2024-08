François Ruffin brise les codes avec son premier événement post-LFI à Flixecourt

François Ruffin, député de la Somme, organise ce samedi 31 août sa première rentrée politique indépendante, loin des affiliations traditionnelles de La France insoumise, parti qu’il a quitté plus tôt dans l’été. Cet événement, décrit comme politique, populaire, et festif, se tiendra à Flixecourt, dans la Somme. Des personnalités politiques de gauche, ainsi que des figures syndicales et associatives, y sont attendues, incluant Clémentine Autain, Alexis Corbière, et d’autres.

Cette journée comprendra des activités variées telles que du karaoké, des jeux de société, et même un distributeur de barbe à papa, dans une ambiance résolument festive. Ruffin, qui se joint maintenant au groupe écologiste à l’Assemblée nationale, veut par cet événement marquer un renouveau dans sa carrière politique, symbolisant à la fois la fin de l’été et un moment de respiration politique nécessaire dans un contexte tendu.

La journée débutera par des débats sur les leçons des récentes élections législatives et les stratégies pour que la gauche populaire se fasse davantage aimer du public. Elle se clôturera par un grand meeting vers 17h30. L’accent sera mis sur la proximité avec le terrain et les préoccupations des citoyens, un élément clé de la campagne de Ruffin, qui a vu une victoire serrée contre le Rassemblement national lors des dernières élections.

Cet événement, intitulé « Le 31, je viens ! », sert également de démonstration que malgré son départ de La France insoumise, Ruffin cherche à rester une figure centrale et unificateur potentiel à gauche, notamment en préparation pour les élections présidentielles de 2027. Toutefois, il insiste sur le fait que son initiative n’est pas un tremplin pour une future candidature présidentielle mais plutôt un moyen de rallumer les espoirs et de redonner de la dignité aux gens dans un cadre agréable et engageant.

En résumé, cet événement est une tentative par François Ruffin de redéfinir son rôle et sa position dans le paysage politique de gauche, en se présentant comme un candidat des gens et pour les gens, au-delà des affiliations partisanes et des tactiques politiques conventionnelles.