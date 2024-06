Raphaël Glucksmann refuse l’alliance avec LFI : le « Front populaire » menacé de dislocation

Raphaël Glucksmann refuse catégoriquement de s’aligner sur les positions de La France insoumise (LFI) dans les discussions sur la constitution d’un « Front populaire ». L’entourage de l’eurodéputé de Place publique annonce sa décision de se retirer des négociations dès ce mardi matin si un tel alignement se concrétise. « Place publique a signé un texte stipulant que tous les partis de gauche feraient le nécessaire pour lutter contre l’extrême droite. Mais cela ne doit pas se faire au détriment de nos principes fondamentaux », déclare l’entourage de Glucksmann.

Après des heures de discussion, les représentants des Verts, de LFI, du PS et du PCF parviennent à un accord sur les termes d’un communiqué commun, exprimant leur volonté de former un « Front populaire » (dont François Ruffin revendique le capitainat ) . Pourtant, les tensions persistent, notamment entre Place publique et LFI. Raphaël Glucksmann exprime son refus de s’allier avec les insoumis, critiquant leurs positions internationales et leurs méthodes.

Au même moment, l’entourage de Glucksmann affirme qu’aucun accord avec LFI n’a été conclu ni ne le sera. Les conditions posées par Place publique doivent être respectées, sinon ils se retireront du processus. Cette position témoigne des divergences profondes entre les différentes composantes de la gauche, malgré leurs efforts pour former un front commun.

Raphaël Glucksmann précise sa ligne dans une série de posts sur le réseau social X (ex-twitter) dans lequel il explicite les raisons qui le poussent à ne pas s’associer aux forces mélenchonistes :

2. Le soutien à la construction européenne,

L’aide militaire à la résistance ukrainienne,

La suppression de la réforme des retraites et de l’assurance chômage,

L’accélération de la transition écologique,

Le refus de la brutalisation du débat public,…

Ce ne sont pas des mots. — Raphael Glucksmann (@rglucks1) June 11, 2024