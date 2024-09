François Ozon revient en salles le 2 octobre avec Quand vient l’automne, un thriller sensible sur la vieillesse

Le réalisateur François Ozon dévoile son nouveau film Quand vient l’automne le 2 octobre 2024, une œuvre à mi-chemin entre drame familial et thriller psychologique. Porté par Hélène Vincent et Josiane Balasko, ce long-métrage explore les relations complexes entre générations dans un petit village de Bourgogne, tout en révélant des secrets enfouis depuis longtemps.

Le film s’ouvre sur Michelle (Hélène Vincent), une grand-mère apparemment tranquille, qui attend la visite de sa fille Valérie (Ludivine Sagnier) et de son petit-fils Lucas pour les vacances de la Toussaint. Mais un incident bouleverse le quotidien de la famille : Valérie est victime d’une intoxication alimentaire après avoir mangé des champignons ramassés par Michelle. Cet événement inattendu plonge le spectateur dans un suspense habilement construit, révélant peu à peu les zones d’ombre de chaque personnage.

Dans Quand vient l’automne, François Ozon met en avant des acteurs d’un âge rarement représenté au cinéma. Le réalisateur filme avec délicatesse les gestes du quotidien, le poids des regrets et la force des souvenirs. « J’avais envie de montrer la beauté des rides, faites du temps qui passe et de l’expérience de la vie », confie-t-il dans une interview pour France Télévisions. Hélène Vincent et Josiane Balasko, magistrales dans leurs rôles, captivent par leur jeu tout en retenue, et forment un duo aussi touchant qu’inquiétant.

Tourné dans un décor automnal et bucolique, Quand vient l’automne plonge le spectateur dans une atmosphère feutrée, où chaque moment de calme précède une tempête émotionnelle. Entre tension et tendresse, ce film signe le retour d’Ozon à un cinéma d’ambiguïtés, où la simplicité apparente cache souvent des drames complexes.

Alice Leroy