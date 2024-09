François Hollande refuse une candidature unique à gauche pour 2027 et attaque la radicalité de Mélenchon

À trois ans de l’élection présidentielle de 2027, François Hollande a pris position contre une candidature unique à gauche, critiquant la radicalité incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Interrogé lors de l’émission politique « Le Grand Jury » (RTL-Le Figaro-Public Sénat-M6), l’ancien président a estimé qu’il y avait « deux gauches en France » et s’est opposé à l’idée que Mélenchon puisse être le candidat unique de la gauche pour les prochaines échéances.

François Hollande, désormais député de Corrèze, a précisé qu’il ne s’était « jamais montré favorable à la candidature unique à gauche », expliquant que cette pluralité avait historiquement permis à la gauche d’accéder à l’Élysée, tant sous François Mitterrand qu’à son propre mandat. Pour lui, la gauche doit se diviser entre une aile réformiste, qu’il défend, et une gauche plus radicale, représentée par Jean-Luc Mélenchon et son parti, La France Insoumise.

L’ancien président critique sévèrement Mélenchon, soulignant que ses candidatures successives ont échoué à atteindre le second tour en 2017 et 2022. Pour Hollande, la radicalité de Mélenchon « a montré ses limites », rendant nécessaire un candidat plus modéré, issu ou proche du Parti Socialiste, capable de rassembler une majorité de Français.

La radicalité a montré ses limites. Mélenchon a été candidat deux fois et n’a jamais atteint le 2nd tour. Quand on voit le procès en sectarisme, en communautarisme, en marginalité au sein de LFI, il est clair que le PS doit redevenir premier à gauche !



pic.twitter.com/obo10Tp7Ym — François Hollande (@fhollande) September 15, 2024

François Hollande a également exprimé des critiques sur les choix politiques actuels d’Emmanuel Macron, notamment concernant la nomination de Michel Barnier à Matignon, qu’il considère en décalage avec les attentes des Français. Il a toutefois reconnu l’expérience de Barnier, en particulier pour les négociations avec l’Union européenne.

Enfin, alors que le Parti Socialiste se prépare à son congrès en 2025, Hollande appelle à un rassemblement des différentes sensibilités de la social-démocratie et du socialisme français, pour créer une formation politique capable de reconquérir le pouvoir. Toutefois, interrogé sur une possible candidature à la présidentielle de 2027, il a laissé planer le doute, se disant prêt à « servir son pays », sans écarter définitivement une nouvelle tentative à l’Élysée.