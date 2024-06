François Hollande fait son retour en politique avec sa célèbre cravate de travers

L’ancien président de la République française, François Hollande, fait un retour remarqué sur la scène politique en se présentant aux élections législatives de 2024 en Corrèze sous la bannière du Nouveau Front populaire. Ce jeudi 20 juin, il a dévoilé son affiche de campagne, mettant en avant non seulement son visage et celui de son suppléant, mais aussi une caractéristique qui lui est propre : une cravate de travers.

De commune en commune, à la rencontre des Corréziens ! pic.twitter.com/AH17ZXwm4Q — François Hollande (@fhollande) June 20, 2024

Un clin d’œil aux années 2010

Cette apparence, qui rappelle fortement son quinquennat de 2012 à 2017, a suscité de nombreux commentaires. En effet, François Hollande s’était fait connaître dès son entrée en fonction pour ce détail vestimentaire singulier. Lors de la passation de pouvoir en juin 2012, alors qu’il remontait la cour du palais de l’Élysée pour succéder à Nicolas Sarkozy, sa cravate avait déjà attiré l’attention par son angle inhabituel.

Une habitude devenue culte

Durant ses déplacements sur le territoire français ou lors de voyages diplomatiques, cette particularité n’a cessé de se manifester, au point de devenir un véritable sujet de discussion. Un site internet, intitulé « François, ta cravate ! », lui était même dédié, comptabilisant le nombre de fois où sa cravate était de travers. En juin 2017, le site recensait 1368 occurrences sur 2682 apparitions publiques, soit environ une fois sur deux.

La réaction de François Hollande

Face aux nombreuses critiques, François Hollande s’était exprimé à plusieurs reprises. En 2018, lors de l’émission « Au tableau », il avait trouvé « insupportable » que certains commentateurs le jugent sur ce détail, affirmant qu’il valait mieux « avoir une cravate de travers et une pensée droite que le contraire », une pique adressée à son successeur Emmanuel Macron.

Une explication technique

L’inclinaison récurrente de sa cravate s’explique par le type de nœud qu’il utilise, le « four in hand ». Ce nœud, très petit et asymétrique, a tendance à pencher naturellement d’un côté ou de l’autre, comme l’avait analysé le chroniqueur mode Marc Beaugé dans les colonnes du Monde en 2012.

Un retour sous le signe de la constance

Sept ans après avoir quitté l’Élysée, François Hollande ne semble pas prêt à changer ses habitudes, même stylistiques. Ce retour en politique avec une cravate de travers est ainsi à la fois un rappel nostalgique de son passé présidentiel et une marque de constance dans son style personnel.