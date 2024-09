François Hollande dénonce l’approbation implicite du RN à la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre

L’ancien président et député socialiste, François Hollande, a exprimé son désaccord concernant l’approbation implicite (« quitus ») donnée par le Rassemblement National (RN) à la nomination de Michel Barnier au poste de Premier ministre de France. Hollande a souligné ce point lors de ses remarques aux journalistes à la foire de Châlons-en-Champagne le 5 septembre 2024.

Selon Hollande, cette situation représente un « paradoxe » notable, car bien que le front républicain ait historiquement œuvré à écarter l’extrême droite, c’est précisément cette même extrême droite qui a facilité la nomination d’un Premier ministre selon le choix du président Macron. Hollande a insisté sur le fait que Barnier, issu du groupe Les Républicains (LR), minoritaire à l’Assemblée, devra s’expliquer devant cette dernière concernant cette approbation atypique.

L’ex-président a également regretté que le président Macron ait choisi de s’orienter « le plus à droite possible », malgré d’autres options envisageables après que le Nouveau front populaire n’ait pas réussi à obtenir une majorité. Hollande a mentionné que Bernard Cazeneuve, un socialiste longtemps pressenti pour le poste, aurait pu être plus facilement accepté par l’Assemblée sans nécessiter cet étrange quitus du RN.

Cette nomination de Barnier, selon Hollande, va à l’encontre de l’attente de changement exprimée par les Françaises et les Français, soulignant une continuation de la politique de Macron plutôt qu’une véritable réforme attendue par le public.