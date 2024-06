François Hollande candidat avec le nouveau front populaire

C’est officiel, François Hollande est candidat aux élections législatives. L’ancien Président de la République souhaite revenir les les bancs de l’Assemblée avec le siège de la 1ère circonscription de la Corrèze, son fief d’origine, pour laquelle il a déjà été député de 1997 à 2007.

L’ancien Premier secrétaire du parti socialiste était intervenu au JT de 20 heures de Gilles Bouleau ce jeudi 13 juin. Il s’est montré très critique vis-à-vis de la dissolution de l’Assemblée nationale et a apporté son soutien à l’union de la gauche, malgré des divergences internes, notamment sur l’Europe, sur l’Otan et sur le Hamas. Ce grand ponte du socialisme se rallie donc aux franges les plus radicales comme le PCF, le NPA ou encore Lutte Ouvrière, pour espérer empêcher l’ « extrême droite » d’arriver au pouvoir.

La campagne risque de ne pas être si évidente pour l’ancien Président de la République. La liste de Jordan Bardella a recueilli 31,64% des voix dans sa circonscription, autant que les listes de Valérie Hayer, Raphaël Glucksmann et Manon Aubry réunies.

Une forte participation locale pourrait cependant aider le Corrézien à récupérer son siège historique.

Nous n’aurons la réponse définitive que le 30 juin ou le 7 juillet si il parvient à se hisser au second tour.

Lionel de La Roché