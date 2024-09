François Hollande appelle à une gauche sociale-démocrate et critique la radicalité de Mélenchon

Dans un entretien accordé à La Nouvelle République, François Hollande, ancien président et désormais député PS de Corrèze, plaide pour une gauche sociale-démocrate, tout en égratignant la radicalité de Jean-Luc Mélenchon. À l’approche d’une semaine politique cruciale, marquée par le discours de politique générale de Michel Barnier à l’Assemblée nationale, Hollande présente son dernier livre, Le Défi de gouverner (éditions Perrin), dans lequel il revisite les expériences de la gauche au pouvoir.

Une motion de censure en réponse à Barnier

Interrogé sur la décision du Nouveau Front Populaire (NFP) d’annoncer une motion de censure avant même le discours de Barnier, Hollande explique : « Nous allons d’abord écouter le discours, puis déposer une motion pour acter notre éloignement de l’esprit du front républicain et des attentes de changement des électeurs. » Il précise que cette démarche ne sera pas précipitée, mais réfléchie et argumentée.

Concernant la procédure de destitution enclenchée par La France insoumise (LFI), Hollande la considère comme « inconstitutionnelle » et « vouée à l’échec », appelant la gauche à se concentrer sur des priorités essentielles, telles que le budget et la sécurité sociale. Il souligne également que le pays attendait un autre type de gouvernement que celui dirigé par Barnier, qu’il décrit comme étant dépendant de l’extrême droite.

Un congrès socialiste refondateur

À propos du prochain congrès socialiste, il exprime le besoin d’un candidat face à Olivier Faure et appelle à un congrès refondateur, inspiré de celui d’Épinay qui a permis à François Mitterrand de reconstruire le Parti socialiste. Hollande souhaite que le congrès soit un espace d’accueil pour de nouvelles personnalités, tout en réaffirmant que la gauche doit redevenir une référence pour les Français.

Hollande, réélu député en juillet, a ouvert une permanence à Tulle pour être au plus proche des préoccupations des Corréziens. Il s’engage à être un député actif, accessible, et à répondre aux attentes de ses concitoyens. Parmi ses priorités, il cite les défis rencontrés par les agriculteurs, l’accès aux soins, ainsi que les enjeux budgétaires, notamment la nécessité de ne pas pénaliser l’éducation, la santé, et la justice.

Une relation ambivalente avec Mélenchon

Hollande ne cache pas sa critique envers Mélenchon, qu’il qualifie d’« empêcheur » plutôt que d’adversaire. Selon lui, la radicalité de ce dernier nuit à l’union de la gauche, qu’il considère essentielle pour briser les injustices et redonner confiance aux citoyens. Il appelle à une réévaluation de la gauche et à un renforcement du Parti socialiste pour relever les défis politiques actuels.

Avec son livre, ses prises de position claires et son engagement sur le terrain, François Hollande se positionne comme un acteur clé dans le débat politique actuel, plaidant pour une gauche unie, social-démocrate et responsable.