François Hollande a fêté ses 70 ans en grande pompe dans sa demeure de Corrèze

Le 12 août dernier, François Hollande a célébré ses 70 ans dans sa propriété de Tulle, en Corrèze. L’ancien président de la République a marqué l’événement en organisant une grande fête réunissant plus de 80 invités. Parmi les convives, on pouvait compter sur la présence de personnalités telles que le chanteur Benjamin Biolay, qui a offert une performance musicale, et l’humoriste Sophia Aram. Des figures politiques de premier plan, comme l’ancien ministre de l’Intérieur Bernard Cazeneuve et des anciens camarades de l’ENA, étaient également présentes pour fêter ce cap important.

La soirée, qui s’est déroulée dans la vaste propriété de François Hollande, a été animée par des discours et des imitations. Bernard Cazeneuve a particulièrement marqué les esprits avec un discours jugé « remarquable » et « drôle », où il a imité Valéry Giscard d’Estaing pour brosser un portrait humoristique du nouveau septuagénaire. La fête s’est poursuivie avec de la musique et des danses, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Cette célébration n’est pas un événement isolé pour François Hollande, qui continue de profiter pleinement de sa vie après la présidence. Récemment, il a été filmé en train de jouer de la batterie lors d’un séjour dans le Var, montrant ainsi qu’il ne perd pas une occasion de s’amuser. Ce contraste est frappant avec les activités de ses prédécesseurs au même âge, tels que Jacques Chirac ou Nicolas Sarkozy, qui avaient choisi des chemins différents après avoir quitté l’Élysée.

Alice Leroy