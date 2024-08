François Bayrou appelle à un gouvernement de rassemblement au-dessus des partis pour sortir de l’impasse politique

François Bayrou, président du Mouvement démocrate (MoDem) et maire de Pau, a ce dimanche exprimé son inquiétude face à la situation politique actuelle en France dans une interview. au Figaro Selon lui, la nation se trouve à un tournant crucial où il devient urgent de dépasser les divisions partisanes. Bayrou exhorte Emmanuel Macron à prendre l’initiative de former un gouvernement fort, composé de personnalités réformistes issues de diverses sensibilités politiques – de gauche, du centre, de droite – tout en excluant les extrêmes. Pour lui, le futur Premier ministre devra être une figure rassembleuse et expérimentée, capable de représenter les différentes sensibilités du pays et de regagner la confiance des citoyens.

Bayrou critique vivement le rôle des partis politiques actuels, accusant certains de feindre leur volonté de gouverner alors qu’ils préfèrent rester dans l’opposition. Il juge les démarches actuelles pour trouver une majorité parlementaire comme vaines, estimant que la culture politique française, marquée par une opposition binaire, ne permettra pas aux partis de s’entendre.

Face à l’échec d’une coalition majoritaire, Bayrou défend la logique institutionnelle de la Ve République, où l’exécutif doit prendre ses responsabilités indépendamment des jeux partisans. Il appelle à la formation d’un gouvernement pluraliste, orienté vers l’intérêt général, capable de comprendre et d’intégrer les préoccupations exprimées par les votes aux extrêmes.

Interrogé sur la revendication du Nouveau Front populaire (NFP) pour la nomination de Lucie Castets au poste de Premier ministre, Bayrou la rejette, la qualifiant de dangereuse et inadaptée. Il plaide pour un gouvernement de rassemblement plutôt qu’une opposition frontale entre blocs politiques. Bayrou critique également l’exclusion du Rassemblement national (RN) des responsabilités parlementaires, y voyant un acte injuste et anti-démocratique.

Enfin, Bayrou se dit confiant qu’un gouvernement au-dessus des partis pourrait mener des réformes essentielles, notamment dans l’éducation, les finances publiques, la production durable, et l’organisation institutionnelle. Il conclut en affirmant que la responsabilité du président est de trouver un leader capable de répondre aux attentes de la nation, tout en évitant les impasses politiques qui menacent la République.