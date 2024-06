Franck Riester : en route pour un cinquième mandat de député de Seine-et-Marne ?

Franck Riester, ministre chargé du Commerce extérieur, se présente aux élections législatives dans la 5ème circonscription de Seine-et-Marne, accompagné de sa suppléante, Patricia Lemoine. Tous deux sont déterminés à apporter des solutions concrètes aux préoccupations des Seine-et-Marnais.

Un engagement de longue date

Depuis l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par le Président de la République, Riester a rapidement fait connaître sa décision de se représenter. Il explique que cette démarche s’inscrit dans un moment crucial de clarification démocratique. Conscient des sentiments de colère et d’inquiétude exprimés par les électeurs, Riester affirme les respecter et, dans une certaine mesure, les comprendre. Contrairement à son adversaire du Rassemblement National, il souligne que lui et Lemoine ont maintenu un dialogue constant avec les habitants, les acteurs économiques, et les élus du territoire, se tenant informés de leurs difficultés et attentes.

Un parcours établi

Élu quatre fois député de cette circonscription depuis 2007, Riester connaît parfaitement le territoire et ses enjeux. Patricia Lemoine, sa suppléante depuis 2017, a travaillé à ses côtés pour défendre les intérêts des habitants.

Projets locaux et actions concrètes

Riester met en avant les réalisations concrètes obtenues au cours de son mandat, comme la loi de Patricia Lemoine adoptée en 2022 pour faciliter l’accès au crédit immobilier. Cette loi a significativement amélioré le pouvoir d’achat des propriétaires et simplifié les conditions d’emprunt pour de nombreux ménages.

En tant qu’habitants de longue date du territoire de Brie, Riester et Lemoine connaissent bien les besoins locaux. Ils ont soutenu des projets structurants tels que la modernisation de l’hôpital de Coulommiers, la construction de nouveaux établissements de santé, et l’amélioration des infrastructures locales, comme la route reliant l’A4 à la RN36 et la reconstruction de la piscine de Crécy-la-Chapelle.

Continuer à servir le territoire

Riester exprime sa fierté pour les projets déjà réalisés, mais souligne qu’il reste encore beaucoup à faire. Il insiste sur l’importance de poursuivre ce travail aux côtés des élus locaux pour continuer à améliorer la vie quotidienne des Seine-et-Marnais.

Les électeurs de la 5ème circonscription de Seine-et-Marne sont invités à choisir leurs représentants lors des élections prévues les 30 juin et 7 juillet prochains, et Riester espère pouvoir continuer à défendre les intérêts de son territoire avec Patricia Lemoine.