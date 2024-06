France-Canada (0-0) : Les Bleus incapables de marquer sans Mbappé, gros couac pour TF1

Drôle de dernière répétition générale avant l’Euro. À Bordeaux, l’équipe de France réalisait une dernière revue d’effectif avant de jouer l’Autriche, le lundi 17 juin. Un match qui n’a pas permis d’apprendre grand chose, sauf à vérifier l’importance de Kylian Mbappé.

Après une facile et logique victoire face au Luxembourg (3-0), jeudi, les Bleus de Didier Deschamps avaient une dernière rencontre amicale pour effectuer les derniers réglages avant l’Euro. Pas évident que cette dernière répétition ait servi à grand chose. Incapable de marquer, ni de porter un danger permanent sur le but canadien, l’équipe de France a étalé certaines lacunes.

Sans Kylian Mbappé, laissé sur le banc suite à quelques soucis physiques, Didier Deschamps avait choisi une attaque Thuram-Giroud-Dembélé. Largement assez de qualités pour embêter la défense canadienne, belle équipe certes, mais sans génie. Problème, l’équipe de France a encore une fois manqué de créativité face à une défense regroupée.

Seule statistique finalement à retenir : ce match était le dernier d’Olivier Giroud sur le sol français avec le maillot des Bleus. Lui qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale après l’Euro. Il rejoindra d’ailleurs ensuite son ami Hugo Lloris à Los Angeles (MLS).

À retenir quand même, côté football, la présence toujours utile d’un Ngolo Kanté. L’occasion nette de Marcus Thuram, sans réussite. Les bons gestes défensifs de William Saliba. Théo Hernandez est sorti à la mi-temps suite à un coup reçu, Ferland Mendy l’a supplée. Rendez-vous le lundi 17 juin, face à l’Autriche, pour le premier match de la France dans cet Euro 2024.

C'est terminé à Bordeaux. Les Bleus concèdent le match nul face au Canada (0-0).



🔜 Prochain rendez-vous le 17 juin pour le premier match de l'EURO 👊#FRACAN | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/vNbwrJyBg2 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) June 9, 2024