France 2 parie sur les jeux télévisés avec «Qui restera dans la lumière ?» animé par Bruno Guillon

Ce samedi 1er juin, France 2 lance un nouveau jeu télévisé intitulé « Qui restera dans la lumière ?», présenté par Bruno Guillon. Ce jeu de culture générale, produit par Nagui, rappelle le concept de « Que le meilleur gagne ». Bruno Guillon, qui anime déjà « Chacun son tour », prend les rênes de cette émission en espérant conquérir le public.

L’émission se distingue par son dispositif visuel impressionnant et son format original. Cent candidats de tous âges, venus de France et de Belgique, s’affrontent en répondant à des questions de culture générale. L’objectif est de rester dans la lumière et de tenter de remporter jusqu’à 100 000 euros.

Le jeu se déroule en trois manches. La première, nommée « la course-poursuite », voit les dix meilleurs candidats se succéder pour répondre à trois questions. Ils doivent choisir le niveau de difficulté de chaque question en se basant uniquement sur le début de l’énoncé, afin de laisser un maximum d’adversaires dans l’ombre et marquer des points. Les thématiques des questions sont variées et destinées à intéresser un large public, des parents aux adolescents.

Les deux candidats ayant accumulé le plus de points s’affrontent en demi-finale. Là encore, ils choisissent leurs questions à partir du début de l’énoncé. Le finaliste a ensuite la possibilité de remporter jusqu’à 100 000 euros en répondant à six questions, chaque adversaire restant dans l’ombre valant 200 euros. Une septième question peut multiplier ou diviser sa cagnotte par 2, 3 ou 5, ajoutant une dimension stratégique à l’émission.

France 2 mise beaucoup sur les jeux télévisés en prime time, notamment grâce au succès de «100% Logique » avec Cyril Féraud. Bruno Guillon espère que « Qui restera dans la lumière ?» trouvera également son public. Un deuxième épisode est déjà prévu pour le samedi 15 juin, malgré la concurrence de la finale de la Ligue des champions diffusée sur TF1 le soir de la première.

Avec ce nouveau concept, France 2 renforce sa marque de fabrique en matière de jeux de culture générale, offrant une alternative divertissante et engageante pour toute la famille.