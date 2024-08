Fouilles abusives à l’encontre de supportrices avant Monaco-Saint Étienne

Ce fléau commence à sérieusement inquiéter les autorités. Si aucune plainte n’aurait encore été reçue par la justice, l’AS Saint-Étienne s’est adressée à l’AS Monaco au sujet de faits graves, intervenus juste avant le match de Ligue 1, Monaco-ASSE, samedi soir.

D’après France Bleu, les Verts auraient recueilli une vingtaine de témoignages glaçants de supportrices de l’AS Saint-Etienne, victimes de fouilles abusives à l’entrée du parcage, avant le match Monaco-ASSE, en Ligue 1, samedi soir.

Selon elles, et ce n’est pas la première fois, elles auraient été « traitées comme du bétail« . Des contrôles qui ressemblaient à des fouilles corporelles et non de simples palpations. Provoquant le dégoût et la stupeur chez les personnes ciblées.

Visiblement, vous avez été nombreuses à subir des fouilles abusives lors de #ASMASSE



Nos DM sont ouverts pour récolter vos témoignages.



Vous pouvez aussi contacter @Supporters_ASSE



En France, comme à Monaco, la dignité humaine ne s'arrête pas aux portes d'un stade ! — Association de Défense des Supporters Stéphanois (@AD2Sasso) August 19, 2024

La Ligue de Football Professionnel suit le dossier de près. De telles scènes ne doivent plus se reproduire. L’Association nationale des supporters a également alerté le ministère des sports.

Après le match, ces supportrices visées ont fait remonter l’information à leur club. L’ASSE a recueilli des témoignages concordants, des femmes qui parlent de « gestes appuyés« , « abusifs« , « de mains aux fesses » et « sur les parties intimes avec lourdeur« . Des gestes qualifiables d’agressions sexuelles.

Le club de la Principauté a pris le sujet au sérieux et promet de « suivre le sujet de près ». Il a par ailleurs transmis le dossier « à la Sûreté Publique, qui assure l’accueil et la sécurité des supporters visiteurs dans la tribune du Stade Louis II.«