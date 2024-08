Forte hausse des actes antisémites en France : Gérald Darmanin tire la sonnette d’alarme

Le ministre démissionnaire de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que 887 actes antisémites ont été recensés en France au premier semestre 2024, marquant une augmentation alarmante par rapport aux 304 incidents enregistrés durant la même période en 2023. Ce chiffre témoigne d’une hausse préoccupante de l’antisémitisme dans le pays.

Darmanin a exprimé sa profonde préoccupation face à cette recrudescence, affirmant que l’antisémitisme « ne se cache plus » et qu’il constitue une « insulte aux morts, aux blessés, aux humiliés et à notre histoire ». Ses propos mettent en lumière la gravité de cette montée des actes de haine, qui menace le tissu social français.

Cette situation interpelle les autorités, qui sont désormais confrontées à la nécessité de redoubler d’efforts pour combattre ces manifestations de haine et protéger les communautés visées. Le gouvernement doit intensifier ses actions pour faire face à cette crise qui prend des proportions inquiétantes.

Hector M.