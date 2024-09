Flore Benguigui quitte L’Impératrice et dénonce une industrie musicale « toxique »

La chanteuse du groupe de pop français L’Impératrice, Flore Benguigui, a annoncé son départ inattendu, suscitant la stupeur parmi les fans. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux ce jeudi 26 septembre, l’artiste, connue pour sa voix douce et ses performances envoûtantes, a expliqué qu’elle ne pouvait plus continuer à travailler au sein du groupe en raison d’un épuisement physique et psychologique.

« Fin mai 2024, j’ai prévenu le groupe que je ne pouvais plus continuer. J’ai assuré la sortie de l’album Pulsar et la tournée des festivals d’été déjà commencée, mais il m’était impossible de tenir la suite », confie-t-elle dans son message. Flore Benguigui, 32 ans, pointe du doigt des « désaccords personnels et artistiques » avec les autres membres du groupe, mais évoque surtout l’impact négatif de l’industrie musicale sur sa santé mentale, qu’elle qualifie de « toxique et injuste, surtout envers les femmes et les artistes jugés trop fragiles ».

Une décision pour préserver sa santé

« Cette décision est le fruit d’une réflexion longue et douloureuse », affirme-t-elle. L’artiste, qui a marqué les esprits avec des titres comme Peur des filles ou Danza Marilu, a souhaité partager son expérience pour mettre en lumière les pressions subies par les artistes. « Ma santé physique et mentale a été très sérieusement mise à mal ces dernières années », précise-t-elle, ajoutant que son départ est une tentative de se protéger face à un système qui « capitalise sur la sensibilité des artistes » au lieu de les soutenir.

Dans son message, Flore Benguigui souligne que son départ vise également à dénoncer les travers de l’industrie musicale française, et plus globalement du circuit dit « indépendant ». Elle regrette l’absence de soutien adéquat, malgré ses nombreuses alertes au sein du groupe. Pour elle, quitter L’Impératrice est devenu « la seule façon de protéger [sa] santé » et de se reconstruire loin de cette dynamique destructrice.

Un choc pour le groupe et les fans

L’annonce a été suivie d’un communiqué de L’Impératrice, publié sur leur compte Instagram, exprimant leur tristesse face à cette décision : « C’est une décision difficile à accepter, mais nous respectons le choix de Flore. Elle a apporté sa voix et sa sensibilité au groupe pendant neuf ans, et elle restera toujours une partie de notre histoire ». Le groupe assure que la tournée mondiale, qui débutera le 11 octobre, se poursuivra avec une nouvelle chanteuse, dont l’identité n’a pas encore été révélée.

Les réactions n’ont pas tardé à affluer. De nombreux artistes, tels qu’Angèle, Juliette Armanet et le duo Terrenoire, ont exprimé leur soutien à Flore sur les réseaux sociaux. Des messages d’encouragement et de remerciements de fans, touchés par sa sincérité et son courage, ont également inondé son compte.

Un avenir musical incertain

Pour Flore Benguigui, ce départ ne signifie pas pour autant la fin de sa carrière musicale. La chanteuse laisse la porte ouverte à de nouveaux projets artistiques, qu’elle souhaite développer « à [son] rythme ». Elle conclut en espérant que les fans sauront accueillir avec bienveillance la nouvelle chanteuse de L’Impératrice et se dit reconnaissante pour le soutien reçu tout au long de sa carrière au sein du groupe.

En quittant L’Impératrice, Flore Benguigui met en lumière un problème de santé mentale trop souvent ignoré dans l’industrie musicale. Un départ qui pourrait marquer un tournant et initier un débat nécessaire sur les conditions de travail des artistes en France et ailleurs.

Alice Leroy