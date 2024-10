« Finir l’école à 13h » : Anne Genetet répond au TikTokeur « Sensei des mots »

La ministre de l’Éducation nationale, Anne Genetet, a répondu mardi au TikTokeur « Sensei des mots » suite à sa proposition de réforme des rythmes scolaires. Ce dernier, un ingénieur mécanique de 28 ans, avait publié une vidéo sur TikTok où il suggérait de limiter les cours les plus exigeants, tels que le français ou les mathématiques, aux matinées, entre 8h et 13h, pour permettre de consacrer les après-midis à des matières plus légères comme le sport ou la musique. La vidéo, vue plus de 3 millions de fois, a déclenché une vague de soutien, avec une pétition signée par près de 300 000 personnes.

Dans sa réponse sur la plateforme, Anne Genetet s’est montrée ouverte au dialogue, précisant qu’elle n’a « aucun tabou » sur la question des rythmes scolaires. Elle a même proposé une rencontre avec « Sensei des mots » au ministère pour discuter de sa proposition. Toutefois, la ministre a rapidement tempéré les attentes : « On ne va pas changer toute l’organisation des cours en plein milieu de l’année scolaire », a-t-elle déclaré, citant les nombreuses contraintes logistiques liées aux personnels, aux infrastructures et aux modes de garde des enfants.

Cette initiative de « Sensei des mots » n’est pas la première à pointer du doigt l’organisation actuelle des journées scolaires. Lou-Ann Fischer, une adolescente de 14 ans, avait également interpellé Emmanuel Macron il y a quelques mois, demandant une réduction des heures de cours et un réaménagement des vacances. Dans sa pétition, l’ingénieur soulignait que les cours les plus complexes étaient souvent programmés en fin de journée, quand l’attention des élèves était à son plus bas.

La ministre s’est dite « à l’écoute des bonnes idées », mais a rappelé que de telles réformes nécessitent une réflexion plus approfondie. De nombreux élèves, notamment de lycées de Montataire et Compiègne dans l’Oise, ont témoigné dans la vidéo de « Sensei des mots » de l’épuisement causé par des journées de cours trop longues. « À la fin de la journée, on est complètement KO », déclarait un lycéen, appuyant sur la baisse de productivité en fin de journée.

La discussion entre Anne Genetet et le TikTokeur pourrait ouvrir la voie à de futures réflexions sur la manière de structurer les emplois du temps des élèves en France, un sujet qui semble gagner en importance auprès des jeunes et de leurs parents.