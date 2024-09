Festival du cinéma américain de Deauville : Natalie Portman et Claude Lelouch clôturent en beauté la 50e édition

La 50e édition du Festival du cinéma américain de Deauville s’est conclue en apothéose samedi 14 septembre avec la présence de l’actrice Natalie Portman et du réalisateur Claude Lelouch. Lors de la cérémonie de clôture, Natalie Portman a reçu un Deauville Talent Award, remis par Isabelle Adjani, en hommage à sa carrière exceptionnelle. L’actrice israélo-américaine, connue pour ses rôles dans Léon, Black Swan ou encore Star Wars, a exprimé sa gratitude, soulignant l’importance de ce festival qui célèbre le lien unique entre les cinémas américain et français.

Le palmarès a couronné des réalisateurs prometteurs, notamment Nnamdi Asomugha, qui a remporté le prix du jury pour son film The Knife, et Alessandra Lacorazza Samudio, lauréate du Grand Prix pour In the Summers. Présidé par l’acteur français Benoît Magimel, le jury a mis à l’honneur des œuvres engagées et marquantes. Claude Lelouch a également présenté son dernier long-métrage, Finalement, en clôture du festival, déclarant avoir ressenti « le trac d’un débutant » tout en étant ravi de participer à cet événement marquant.

Cette édition 2024 a également été marquée par des moments forts, avec des présentations d’œuvres comme Megalopolis de Francis Ford Coppola. La nouvelle directrice du festival, Aude Hesbert, a su surmonter les défis de l’organisation pour offrir un festival riche en découvertes, malgré les polémiques qui ont précédé l’événement.

Alice Leroy