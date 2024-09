Festival de films israéliens annulé à Strasbourg : le Crif dénonce des pressions pro-palestiniennes

Le festival de films israéliens Shalom Europa, prévu du 8 au 10 septembre à Strasbourg, a été annulé suite à des pressions exercées par des collectifs pro-palestiniens. Cette décision, prise par Stéphane Libs, gérant des cinémas Star, a provoqué de vives réactions du Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (Crif) Alsace, qui a dénoncé un « terrorisme intellectuel » et une campagne de boycott à l’encontre de la culture israélienne.

Le Crif Alsace a exprimé son indignation dans un communiqué, soulignant que des « pressions, intimidations et menaces » avaient conduit à l’annulation de l’événement, annulé pour la première fois après 15 ans de programmation. Le Crif a fustigé ces actions, les qualifiant de censure « digne des régimes autoritaires » et a accusé certains collectifs d’instrumentaliser les tensions au Moyen-Orient pour exprimer une « haine injustifiée envers Israël ».

La maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, a également condamné les « menaces inacceptables » pesant sur le festival et le cinéma, et s’est engagée à travailler pour reprogrammer l’événement dès que possible. Elle a insisté sur l’importance de la diversité culturelle, affirmant que ce festival permettait à tous les habitants de découvrir le cinéma israélien.

En réponse à cette annulation, le Crif a appelé les collectivités locales et l’État à soutenir la tenue du festival et à contrer ce qu’il considère comme une forme de censure qui porte atteinte à la liberté d’expression artistique.

Alice Leroy