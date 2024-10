Femmes voilées poignardées en 2020 : les accusées jugées aux assises

Deux femmes, accusées d’avoir voulu tuer pour des motifs racistes deux femmes voilées près de la Tour Eiffel en octobre 2020, seront jugées aux assises. Moïra C., 23 ans, et Victoria S., 22 ans, encourent la réclusion criminelle à perpétuité après leur renvoi par une juge d’instruction parisienne, qui a retenu la tentative de meurtre à caractère raciste.

L’agression s’est déroulée le 18 octobre 2020, lorsque Moïra C. et Victoria S., après avoir consommé de l’alcool sur le Champ de Mars, ont laissé leurs chiens s’approcher d’un groupe familial composé de cinq femmes, dont certaines étaient voilées, ainsi que de jeunes enfants. Les animaux ont effrayé le groupe, et la situation a rapidement dégénéré en insultes racistes telles que « sales arabes » et « vous n’êtes pas chez vous ici ». C’est alors que Victoria S. a sorti un couteau et poignardé deux des femmes, Amel B. et Kenza M., tandis que Moïra C. retenait l’une des victimes au sol.

L’agression n’a pris fin que grâce à l’intervention de vendeurs à la sauvette. Les deux victimes ont été gravement blessées, hospitalisées à plusieurs reprises, et souffrent depuis de stress post-traumatique. La juge d’instruction, dans son ordonnance, a rejeté la défense de légitime défense avancée par les accusées, estimant que l’usage d’un couteau contre des personnes désarmées ne pouvait en aucun cas être justifié.

Cette affaire, qui a éclaté dans un climat déjà tendu après l’assassinat du professeur Samuel Paty, avait suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, certains dénonçant un « silence médiatique » sur ce crime islamophobe. L’audience devant les assises sera également l’occasion, selon l’avocat des victimes, de discuter du rôle des discours politiques et médiatiques dans l’accroissement des crimes motivés par l’appartenance religieuse.