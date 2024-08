Fake news et conspirationnisme : l’épidémie de Mpox à l’ère de la désinformation

Depuis l’annonce par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’une alerte sanitaire de haut niveau pour l’épidémie de Mpox (anciennement variole du singe) en Afrique, une vague de désinformation s’est répandue sur Internet, exploitant souvent des thèmes de conspiration et d’homophobie. Voici les principales « fake news » et leur réfutation :

Mpox comme effet secondaire du vaccin contre le Covid-19 ?

Une vidéo virale, traduite en plusieurs langues, montre un médecin allemand prétendant que les symptômes de Mpox sont identiques à ceux du zona, suggérant que Mpox pourrait être un effet secondaire du vaccin contre le Covid-19. Cependant, cette affirmation est fausse. Le Mpox, identifié pour la première fois dans les années 1970, est un virus zoonotique de la famille des poxvirus, tandis que le zona est causé par la réactivation du virus varicelle-zona, un herpès virus.

Mpox et orientation sexuelle :

Des messages sur les réseaux sociaux prétendent que le Mpox affecte uniquement les homosexuels, accompagnés de commentaires homophobes. Toutefois, les experts, tels que le professeur Richard Martinello de l’université de Yale, affirment qu’aucune maladie infectieuse ne se transmet différemment selon l’orientation sexuelle. Le Mpox se transmet par contact direct avec les liquides infectés des vésicules d’un malade, pouvant affecter toute personne, indépendamment de son orientation sexuelle.

Le mythe d’un traitement miracle :

Une autre désinformation populaire est celle d’un prétendu médicament miracle contre le Mpox, non disponible à cause de son faible coût. Le Tranilast, médicament cité, est approuvé pour l’asthme au Japon et en Chine mais n’a jamais été testé cliniquement contre le Mpox. Cette rumeur s’inscrit dans une logique conspirationniste sans fondement.

Confinements ordonnés par l’OMS ?

Des rumeurs prétendent que l’OMS aurait ordonné des confinements pour contrôler la propagation du Mpox. Cependant, l’OMS ne possède pas l’autorité pour imposer des confinements; elle offre seulement des conseils aux pays membres. En France, des assertions incorrectes circulent également sur les réseaux sociaux, prétendant un report de la rentrée scolaire à cause du Mpox, ce qui a été formellement démenti par le ministère de l’Éducation.

Ces fausses informations montrent comment des crises de santé publique, comme celle du Mpox, peuvent être exploitées pour propager des peurs et promouvoir des agendas conspirationnistes, rappelant les dynamiques observées lors de l’épidémie de Covid-19. Il est crucial pour le public de s’appuyer sur des sources d’information vérifiées et officielles pour obtenir des renseignements exacts et actualisés sur la santé publique.