Face à la baisse du lectorat, l’éditeur Madrigall et le producteur Astérios lancent des seuls en scène d’écrivains

Dans un contexte de baisse du lectorat, Madrigall, troisième groupe éditorial français, a annoncé son partenariat avec Astérios, producteur de spectacles, pour offrir une nouvelle forme d’expérience littéraire. Les deux sociétés unissent leurs forces pour proposer des spectacles « seul en scène » mettant en lumière des écrivains, une initiative innovante visant à rapprocher auteurs et public.

Les premières représentations, prévues pour la fin 2024, verront des écrivains issus du groupe Flammarion (appartenant à Madrigall) monter sur scène, accompagnés de professionnels de la mise en espace. Ce projet, baptisé Une bonne compagnie, s’appuiera sur des supports visuels et sonores ainsi que sur des lectures pour offrir une expérience immersive et émotionnelle au-delà de la simple promotion d’un livre.

Avec cette initiative, Madrigall et Astérios cherchent à réinventer la relation entre auteurs et lecteurs, tout en explorant de nouveaux débouchés pour la littérature à une époque où les maisons d’édition diversifient leurs activités. Ce format scénique se veut un complément aux traditionnels salons et rencontres en librairies, permettant de partager davantage de savoir, d’expériences et d’émotions.

Alice Leroy