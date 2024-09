Fabrice Luchini inaugure « Les admirations littéraires » sur France Inter : un voyage radiophonique captivant

Ce dimanche soir, le célèbre comédien Fabrice Luchini a fait ses débuts sur France Inter avec sa nouvelle émission intitulée Les admirations littéraires. Programmée chaque dimanche à 19h20, cette émission promet de devenir un rendez-vous incontournable pour les amateurs de littérature et les admirateurs du style inimitable de Luchini.

Dès les premières minutes, Luchini impose son style. Sans introduction classique ni salutations, il plonge immédiatement les auditeurs dans son univers littéraire. « Quand Adèle Van Reeth m’a proposé de lire pendant quelques semaines, je me suis dit : Vous me proposez un drôle de truc parce que moi, j’aime plutôt, non pas les dépressifs, mais je n’aime pas les super positifs », déclare-t-il d’emblée, mettant la table pour ce qui s’annonce comme un voyage hors des sentiers battus.

Pour cette première, Luchini a choisi de rendre hommage aux portraitistes, ces écrivains capables de capturer l’essence d’une personne au-delà de son apparence sociale. « Le génie de l’observation d’un grand écrivain, c’est de capter ce qui est le trognon », explique-t-il, citant Céline pour illustrer son propos. L’émission s’est ensuite focalisée sur l’œuvre de Jean Cau, qu’il considère comme « l’un des plus grands portraitistes du XXe siècle ». Avec passion, Luchini a lu des extraits décrivant des figures comme Gaston Gallimard, Jean Cocteau et Jean Genet, offrant ainsi une interprétation vibrante qui a su captiver son auditoire.

Luchini, fidèle à sa réputation, ne se contente pas de lire. Il incarne littéralement les textes, leur donnant vie avec une énergie et une profondeur qui lui sont propres. « Mon métier, ça consiste à essayer de mettre des sons sur de l’imprimé », confie-t-il, et c’est exactement ce qu’il a fait, transformant une simple lecture en un véritable spectacle radiophonique.

Pour cette émission, qui s’annonce déjà comme un petit ovni dans le paysage radiophonique, Luchini propose une exploration littéraire sincère, où il partage non seulement des textes qui comptent pour lui, mais aussi ses réflexions personnelles sur ces œuvres. À la fin de ce premier épisode, il a conclu simplement : « Je vous retrouve la semaine prochaine, si tant est qu’il y ait des gens qui ont écouté, pour d’autres portraits. »

Alice Leroy