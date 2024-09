Fabien Roussel (PCF) sur LCI : « Macron, le plus grand des voleurs »

Ce jeudi 12 septembre, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF), était l’invité de la matinale de LCI. Au cours de son intervention, il a pris la parole sur plusieurs sujets brûlants de l’actualité politique, notamment sur la composition du gouvernement de Michel Barnier et les récentes déclarations d’Emmanuel Macron.

Roussel n’a pas caché son mécontentement face à la nomination de Michel Barnier comme Premier ministre, soulignant le décalage entre le résultat des élections législatives et la direction prise par l’exécutif. « Il y a des gens qui ont voté à gauche, pour le Nouveau Front populaire, et qui se retrouvent avec Michel Barnier », a-t-il fustigé. Il a également pointé du doigt un gouvernement qui ne tient que grâce au soutien de l’extrême droite, ce qui, selon lui, trahit le choix démocratique de nombreux électeurs.

Macron comparé à Arsène Lupin

Reprenant ironiquement une référence à Arsène Lupin, Fabien Roussel a critiqué Emmanuel Macron pour son approche des réformes et de la gestion des élections. « Il me fait penser à Arsène Lupin. C’est le plus grand des voleurs, mais ce n’est pas un gentleman », a-t-il lancé. Roussel déplore notamment que les électeurs de gauche, voire ceux ayant voté dans un front républicain contre l’extrême droite, se retrouvent finalement avec un gouvernement soutenu par celle-ci.

Fabien Roussel a également abordé la question de la censure du gouvernement Barnier, affirmant que son groupe parlementaire ne voterait pas automatiquement en faveur de cette motion. Cependant, il a fixé des conditions strictes : « S’il n’y a pas un geste fort en direction du monde du travail, concernant les salaires et les services publics, nous n’aurons pas d’autre choix que de censurer ce gouvernement ». Il a précisé que les parlementaires communistes attendraient des actes concrets avant de prendre une décision définitive, mais il a reconnu une « très forte probabilité » que la gauche et les écologistes se rallient à une telle motion.

Des attentes claires pour le prochain budget

En guise de conclusion, Roussel a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de montrer, à travers le prochain budget, qu’il est prêt à investir dans les services publics et à répondre aux besoins des Français. Sans cela, le Parti communiste n’hésitera pas à agir pour censurer le gouvernement, a-t-il averti, tout en maintenant une approche pragmatique : « Nous jugerons sur les faits. Nous sommes sans illusion. »