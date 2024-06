Fabien Roussel s’oppose frontalement à Jean-Luc Mélenchon sur Matignon

Antoine Oberdorff a révélé sur Twitter une prise de position ferme de Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste Français (PCF), à l’encontre de La France insoumise (LFI) et de Jean-Luc Mélenchon.

🥊 Au tour de @Fabien_Roussel de taper du poing sur la table face à LFI : « L’idée d'une nomination au poste de Premier ministre de @JLMelenchon, qu'il alimente lui-même, n'a jamais fait l'objet d'un accord entre les forces du front populaire. C'est faux et insupportable ». pic.twitter.com/VLqCmFwjxN — Antoine Oberdorff (@A_Oberdorff) June 23, 2024

Dans un message partagé sur le groupe WhatsApp « Groupe presse PCF », Roussel a exprimé son désaccord face à l’idée que Mélenchon pourrait être nommé Premier ministre, une notion que ce dernier aurait lui-même suggérée.

Roussel a déclaré : « L’idée d’une nomination au poste de Premier ministre de Jean-Luc Mélenchon, qu’il alimente lui-même, n’a jamais fait l’objet d’un accord entre les forces du front populaire. C’est faux et insupportable. »

Il critique également la personnalisation excessive du débat politique et appelle à un retour à des valeurs fondamentales telles que l’apaisement, l’écoute, le respect, et l’intérêt général.

Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes au sein de la gauche française, où les alliances et les ambitions personnelles sont souvent sources de frictions.

Roussel, connu pour son inimitié avec Jean-Luc Mélenchon et LFI, réaffirme ainsi son engagement à unir et rassembler tout en respectant la démocratie et la dignité humaine. Le débat sur la primature de Mélenchon illustre les défis que le Nouveau Front Populaire doit surmonter pour maintenir une cohérence politique.