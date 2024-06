Fabien Roussel : « Jean-Luc Mélenchon n’est pas dans le Nouveau Front populaire »

Invité de France Bleu Nord ce lundi, Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français (PCF) et candidat dans la 20e circonscription du Nord, a exprimé ses réserves sur la question du futur Premier ministre en cas de victoire de la coalition de gauche du Nouveau Front populaire. Alors que Jean-Luc Mélenchon, leader de La France insoumise (LFI), a relancé ce weekend l’idée de son accession à Matignon, Fabien Roussel a fermement réagi en déclarant : « Personne ne peut s’autoproclamer Premier ministre ».

Législatives : "Jean-Luc Mélenchon n'est pas dans le paysage politique du Nouveau Front populaire" dit Fabien Roussel sur France Bleu Nord

Roussel a insisté que la décision de choisir un Premier ministre reviendrait aux députés élus par le Nouveau Front populaire, une coalition incluant le PCF, le PS et les écologistes, mais pas officiellement LFI. « Jean-Luc Mélenchon n’a jamais été présent » dans les discussions sur le programme de la coalition, a-t-il affirmé. Selon Roussel, ce choix devrait se porter sur « la personnalité la plus rassembleuse pour construire un Parlement apaisé », une description qui, pour lui, n’inclut pas Mélenchon.

Le patron du PCF a également commenté la récente « lettre aux Français » d’Emmanuel Macron, publiée dans la presse régionale et sur France Bleu. Selon le leader communiste, le président de la République est « battu, abattu, isolé » et sa lettre « n’apporte aucune idée nouvelle ». Il a critiqué Macron pour ne pas proposer de mesures concrètes pour améliorer le pouvoir d’achat, les services publics, l’école et la santé. « Plus il parle, plus il fait perdre son camp », a-t-il ajouté.

Fabien Roussel a souligné la nécessité de « revaloriser le travail et les salaires » et de cesser les « près de 200 milliards d’euros d’aides publiques » distribuées par le gouvernement Macron, y compris aux grandes entreprises. Il a proposé d’accompagner les petites entreprises, artisans et commerçants pour absorber les hausses de salaires.

Sur la question du nucléaire, bien que ce sujet ne figure pas dans le programme du Nouveau Front populaire, Roussel a affirmé que la question serait posée au Parlement en cas de victoire de la coalition. Il est favorable à un investissement dans le nucléaire et le renouvelable, et prêt à construire une majorité incluant des députés du centre et de droite pour ce sujet.

Fabien Roussel a réitéré que la décision concernant le Premier ministre doit revenir aux députés élus du Nouveau Front populaire et a exprimé sa conviction qu’Emmanuel Macron est en difficulté politique, critiquant son manque de propositions pour les questions sociales et économiques majeures.