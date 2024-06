EXCLUSIF – L’ex-magistrat Charles Prats dévoile son affiche sous l’étiquette LR-RN

Dans le cadre des accords entre Ciotti et Bardella, Charles Prats est investi dans sa région de Haute-Savoie. Sur son compte Instagram il dévoile en exclusivité sa nouvelle affiche de campagne : les 2 président de parti posent fièrement avec l’inscription « Bardella Premier ministre », Éric Ciotti remplaçant Marine Le Pen pour cette propagande électorale bien spécifique.

C’est officiel, Charles Prats est donc l’un des 70 candidats investis sous la double bannière LR-RN. Son CV long comme un bras montre la véritable prise de guerre qu’il représente dans cette coalition : ancien juge d’instruction et magistrat chargé de la lutte contre les fraudes sociales et fiscales au Ministère des Finances, magistrat délégué de l’association professionnelle des magistrats, vice-président au Tribunal de Paris après avoir été inspecteur des douanes… Il est aussi l’auteur du Cartel des Fraudes (1 et 2), publiés aux éditions Ring.

Pour reprendre ses mots, il est prêt à « en finir avec les fausses notes du Mozart, sanctionner le Beethoven de la dette ! La prochaine législature doit être -enfin- celle du sérieux ».

Marie M.