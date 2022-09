EXCLU – Mort d’Elizabeth II : comment la reine aurait couvert Charles et Andrew d’un énorme scandale sexuel au Maroc dans les années 1970…

« Hassan II avait des bandes immensément compromettantes pour la reine d’Angleterre. Plusieurs membres de la famille royale anglaise figuraient sur ces vidéos… »

Ce lundi, le monde a les yeux rivés sur l’Angleterre, avec les funérailles nationales de la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre dernier après 70 ans de règne. Au cœur de l’attention, le nouveau roi Charles III et son frère, le Prince Andrew, empêtré dans l’affaire Epstein et accusé de viol. Une tache parmi d’autres pour l’image de la famille royale… Pourtant, bien avant ce scandale, les deux frères auraient déjà été impliqués dans une sordide histoire au Maroc, dans les années 1970. Elizabeth II les aurait alors couverts pour préserver l’image de la famille royale. C’est en tout cas ce que nous a affirmé Gérard Fauré, ex-dealer des stars et ancienne plaque tournante de la cocaïne, qui a longtemps gravité dans les endroits inavouables fréquentés par les élites. Une interview qui, si les faits étaient avérés, fait froid dans le dos…

Entrevue : Vous prétendez que Hassan II, le roi du Maroc, avait des vidéos compromettantes de plusieurs membres de la famille royale d’Angleterre. Expliquez-nous…

Gérard Fauré : Oui. C’était dans les années 1970. Il savait qu’un coup d’État se préparait, et il avait besoin d’obtenir des moyens de pression qui pourraient lui servir plus tard. Hassan II avait des vidéos très compromettantes dans lesquelles figuraient des membres de la famille royale anglaise…

Et comment a-t-il procédé ?

Son frère connaissait très bien un gangster français, Michel, qui avait un bar hôtel restaurant de pédophiles au Maroc. Tous les pédophiles du monde venaient chez lui. Hassan II lui a demandé de mettre des caméras partout dans l’établissement. Il a refusé dans un premier temps, avant de céder. Résultat, Hassan II avait des bandes immensément compromettantes pour la reine d’Angleterre. Plusieurs membres de la famille royale anglaise figuraient sur ces vidéos, parfois pédophiles. Le prince Charles, devenu le roi Charles III, et le prince Andrew auraient été filmés dans cet établissement…

Et en quoi ces vidéos ont été utiles à Hassan II ?

Comme l’avait pressenti Hassan II, il y a eu un coup d’État, en 1972. Ce coup d’État a échoué, et les aviateurs rebelles se sont réfugiés à Gibraltar, un territoire britannique. Hassan II a alors demandé à la reine d’Angleterre d’extrader les aviateurs vers le Maroc. Ce qu’elle a refusé dans un premier temps. La reine n’a pas plié.

Et c’est là que les vidéos interviennent ?

Oui. Hassan II a envoyé à la reine d’Angleterre des photos compromettantes de membres de la famille royale avec des petits enfants. Et deux jours plus tard, la reine d’Angleterre a renvoyé les aviateurs à Hassan II, au Maroc, tout en sachant qu’ils allaient être exécutés sur place, sans passer par un tribunal. Mais ça valait mieux qu’un scandale pédophile. Pourquoi croyez-vous qu’aujourd’hui, ils veuillent tous partir et s’éloigner de cette famille, comme Harry et Meghan ? Ils savent très bien ce qui se passe dans cette famille pourrie ! Ce sont des malades mentaux !

Gérard Fauré, ex-dealer des stars et du Tout-Paris…