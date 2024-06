EXCLU – Gérard Larcher (LR) soutient officiellement des candidats Renaissance dans les Yvelines

Dans un contexte politique marqué par des manoeuvres et des exclusions au sein des Républicains (LR), une alliance inattendue prend forme dans les Yvelines. Karl Olive, député soutenu par Renaissance, la formation politique de Gérard Larcher et Pierre Bédier, se retrouve au centre de cet accord pour l’instant local.

Le président du Sénat Gérard Larcher, président d’honneur d’Ensemble pour les Yvelines (EPY) et farouche opposant à tout rapprochement entre LR et le RN, serait en pourparlers avec des leaders macronistes pour éviter la présentation de candidats face aux députés sortants LR. Ces négociations soulignent une volonté de préserver l’unité à droite tout en naviguant dans un paysage politique fragmenté.

Dans les Yvelines, Pierre Bédier, président du conseil départemental et soutenu par EPY, a joué un rôle clé dans la mise en place d’un accord local entre LR et Renaissance. Cette coalition locale se matérialise à travers le soutien conjoint à du député macroniste sortant Karl Olive, illustré par l’usage du logo EPY sur ses affiches de campagne en bas à gauche.

L’objectif de Gérard Larcher et Pierre Bédier est clair : maximiser les chances de succès électoral en unifiant les soutiens derrière des candidats communs LR-Renaissance, malgré les tensions et les divergences internes des Républicains. Ces investitures réparties dans les Yvelines s’opposent à l’accord conclu entre Éric Ciotti et Jordan Bardella. Cette coopération entre LR et Renaissance, soutenue par la figure influente de Gérard Larcher, pourrait devenir un modèle national pour LR dans les jours à venir. Bien que les élus et cadres des Républicains aient rejeté une alliance avec le RN, la base militante semble largement favorable à cette idée. Un accord avec les macronistes pourrait être perçu par les militants comme un coup de force.